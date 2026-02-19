Frente frío 37 ya tiene fecha de entrada, así estará el clima en Jalisco

El frente frío número 37 ingresará a México este viernes 20 de febrero por el noroeste del país y, durante el fin de semana, avanzará hacia el norte, noreste y oriente del territorio nacional, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).De acuerdo con el organismo, el sistema frontal será impulsado por una masa de aire ártico a partir del sábado 21, lo que provocará un marcado descenso de temperatura en diversas regiones del país, así como evento de “Norte” con rachas intensas en el litoral del Golfo de México y el istmo de Tehuantepec.Viernes 20 de febreroSe prevén lluvias aisladas (de 0.1 a 5 mm) y rachas de viento de 30 a 50 km/h. A pesar de la aproximación del frente frío, persistirá el ambiente caluroso, con temperaturas máximas de 35 a 40 °C en gran parte del estado.Sábado 21 de febreroContinuará el ambiente muy caluroso, con máximas de 35 a 40 °C. En zonas serranas se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo. La onda de calor se mantendrá en el suroeste de Jalisco.Domingo 22 y lunes 23 de febreroAunque el frente frío 37 se desplazará hacia el Golfo de México y posteriormente a la península de Yucatán, en Jalisco seguirán registrándose temperaturas elevadas, de hasta 35 a 40 °C. Para el domingo se pronostican lluvias aisladas y rachas de viento de 40 a 60 km/h. En áreas montañosas, las mínimas oscilarán entre 0 y 5 °C al amanecer.El viernes, el frente frío 37 ocasionará fuertes rachas de viento en estados del noroeste como Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Para el sábado y domingo, el sistema generará lluvias fuertes en entidades del oriente y sureste, así como un evento de “Norte” con rachas que podrían alcanzar entre 80 y 100 km/h en Tamaulipas y Veracruz.Además, el ingreso de aire ártico marcará el fin de la onda de calor en varios estados del centro del país; sin embargo, en Jalisco esta condición persistirá durante el periodo de pronóstico.El SMN advirtió que las rachas intensas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, mientras que las lluvias fuertes en otras regiones podrían ocasionar incremento en niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas.SV