Frente frío 37 ya tiene fecha de entrada, así estará el clima en Jalisco

El frente frío número 37 ingresará a México este viernes 20 de febrero por el noroeste del país y, durante el fin de semana, avanzará hacia el norte, noreste y oriente del territorio nacional, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el organismo, el sistema frontal será impulsado por una masa de aire ártico a partir del sábado 21 , lo que provocará un marcado descenso de temperatura en diversas regiones del país, así como evento de “Norte” con rachas intensas en el litoral del Golfo de México y el istmo de Tehuantepec.

¿Cómo afectará a Jalisco?

Viernes 20 de febrero

Se prevén lluvias aisladas (de 0.1 a 5 mm) y rachas de viento de 30 a 50 km/h. A pesar de la aproximación del frente frío, persistirá el ambiente caluroso, con temperaturas máximas de 35 a 40 °C en gran parte del estado.

Sábado 21 de febrero

Continuará el ambiente muy caluroso, con máximas de 35 a 40 °C. En zonas serranas se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo. La onda de calor se mantendrá en el suroeste de Jalisco.

Domingo 22 y lunes 23 de febrero

Aunque el frente frío 37 se desplazará hacia el Golfo de México y posteriormente a la península de Yucatán, en Jalisco seguirán registrándose temperaturas elevadas, de hasta 35 a 40 °C. Para el domingo se pronostican lluvias aisladas y rachas de viento de 40 a 60 km/h. En áreas montañosas, las mínimas oscilarán entre 0 y 5 °C al amanecer.

Panorama nacional

El viernes, el frente frío 37 ocasionará fuertes rachas de viento en estados del noroeste como Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Para el sábado y domingo, el sistema generará lluvias fuertes en entidades del oriente y sureste, así como un evento de “Norte” con rachas que podrían alcanzar entre 80 y 100 km/h en Tamaulipas y Veracruz.

Además, el ingreso de aire ártico marcará el fin de la onda de calor en varios estados del centro del país ; sin embargo, en Jalisco esta condición persistirá durante el periodo de pronóstico.

El SMN advirtió que las rachas intensas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, mientras que las lluvias fuertes en otras regiones podrían ocasionar incremento en niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas.

