Con el objetivo de impulsar un aire más limpio y mejorar la calidad de vida de la población, el Gobierno de Jalisco mantiene activo el programa Verificación Vehicular Responsable, diseñado para reducir las emisiones contaminantes y fomentar una movilidad más consciente en el Estado.

Las autoridades estatales informaron que durante febrero, los vehículos con placas con terminación 1 deben realizar la verificación correspondiente a este año antes del día 28 del mes ya mencionado, de acuerdo con el calendario oficial.

Costo de la verificación vehicular

El trámite tiene un costo de 500 pesos, monto que puede cubrirse hasta el 28 de febrero. Después de esta fecha, la verificación aún podrá realizarse, pero el precio aumentará a 550 pesos.

También aplica a los propietarios que hayan aprovechado el programa Refrendo y Verificación Increíble 2026, el cual ofrece la verificación vehicular GRATIS.

El pasado 15 de diciembre, se habilitó la programación de citas de verificación para los meses de enero, febrero y marzo de 2026, sin importar la terminación de las placas, y únicamente para los vehículos que necesiten cumplir con la verificación como requisito para la sustitución gratuita de placas.

¿Cómo agendar una cita?

Para realizar la verificación, es necesario agendar una cita ingresando al sitio verificacionresponsable.jalisco.gob.mx, donde se deberán registrar los datos del vehículo y de la tarjeta de circulación, además de seleccionar la fecha, horario y centro de verificación de preferencia.

El pago puede efectuarse en línea con tarjeta de crédito o débito al momento de agendar la cita, obteniendo un comprobante que deberá presentarse el día de la verificación.

También es posible realizar el pago en las recaudadoras estatales, cuyas ubicaciones pueden consultarse en hacienda.jalisco.gob.mx.

MF