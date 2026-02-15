Buena parte del territorio mexicano se verá afectado por la presencia del frente frío número 34, según información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Te diremos si este fenómeno afectará Guadalajara y cuáles son las temperaturas mínimas que esperan las y los tapatíos la próxima semana que comprende del 16 al 22 de febrero de 2026.El frente frío número 34, actualmente, se extiende sobre el golfo de México y el oriente del país, según datos del SMN. Este fenómeno propicia lluvias e intervalos de chubascos en las zonas del oriente y sureste de la República Mexicana. Debido al alcance de la masa de aire fría, Guadalajara estará libre de sus efectos, pero del frío nadie se salva.La masa de aire frío asociada originará viento de componente norte con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora (km/h) en Veracruz e istmo y golfo de Tehuantepec, y de 40 a 60 km/h en Tamaulipas; además de un refrescamiento de la temperatura en el norte, noreste, oriente y centro de México.Un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, favorecerá baja probabilidad de lluvia en gran parte del territorio mexicano, incluyendo Jalisco; además de ambiente vespertino cálido a caluroso en el occidente, centro y sur del país, manteniéndose frío a fresco durante la mañana y noche sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.Si bien la Perla Tapatía estará exenta de los efectos del frente frío 34, las bajas temperaturas no perdonan y se dejarán sentir en Guadalajara durante la próxima semana.A continuación, te compartimos las temperaturas mínimas y máximas que se prevén para la semana del 16 al 22 de febrero en la capital de Jalisco.Con información de SMN y Meteored.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * FF