Buena parte del territorio mexicano se verá afectado por la presencia del frente frío número 34, según información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Te diremos si este fenómeno afectará Guadalajara y cuáles son las temperaturas mínimas que esperan las y los tapatíos la próxima semana que comprende del 16 al 22 de febrero de 2026 .

Frente frío 34 en México

El frente frío número 34, actualmente, se extiende sobre el golfo de México y el oriente del país, según datos del SMN. Este fenómeno propicia lluvias e intervalos de chubascos en las zonas del oriente y sureste de la República Mexicana. Debido al alcance de la masa de aire fría, Guadalajara estará libre de sus efectos, pero del frío nadie se salva .

La masa de aire frío asociada originará viento de componente norte con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora (km/h) en Veracruz e istmo y golfo de Tehuantepec, y de 40 a 60 km/h en Tamaulipas; además de un refrescamiento de la temperatura en el norte, noreste, oriente y centro de México.

Los fenómenos en Jalisco

Un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, favorecerá baja probabilidad de lluvia en gran parte del territorio mexicano, incluyendo Jalisco ; además de ambiente vespertino cálido a caluroso en el occidente, centro y sur del país, manteniéndose frío a fresco durante la mañana y noche sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

¿Cuánto frío hará en Guadalajara en los próximos días?

Si bien la Perla Tapatía estará exenta de los efectos del frente frío 34, las bajas temperaturas no perdonan y se dejarán sentir en Guadalajara durante la próxima semana.

A continuación, te compartimos las temperaturas mínimas y máximas que se prevén para la semana del 16 al 22 de febrero en la capital de Jalisco .

Lunes 16 de febrero | Temperatura mínima de 13 ºC | Temperatura máxima de 31 ºC

Martes 17 | 13 ºC | 31 ºC

Miércoles 18 | 13 ºC | 32 ºC

Jueves 19 | 12 ºC | 31 ºC

Viernes 20 | 11 ºC | 30 ºC

Sábado 21 | 11 ºC | 30 ºC

Domingo 22 | 11 ºC | 32 ºC

Con información de SMN y Meteored.

