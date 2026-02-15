Este 15 de febrero, el Gobierno de México presentó al pueblo mexicano los "Incentivos para la industria cinematográfica" desde Palacio Nacional. Al evento asisiteron la Presidenta Claudia Sheinbaum; la titular de la Secretaría de Cultura, Claudia Curiel; la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada; y la afamada y reconocida actriz internacional, Salma Hayek.En el evento, desde la sede de "La Mañanera", se anunciaron medidas clave para fortalecer el cine y el sector audiovisual en México, entre las que destacan incentivos fiscales (estímulo diseñado para que las producciones no abandonen el país y para atraer inversión extranjera), la condición de preeveduría (se debe gastar al menos el 70 % en proveedores nacionales, asegurando que la derrama económica se quede en México) y la actualización de la Ley para incluir derechos culturales, tecnologías digitales y la obligatoriedad de exhibir un 10 % de cine nacional en salas comerciales.Durante su intervención en la conferencia matutina, la actriz Salma Hayek habló de su expriencia en las producciones mexicanas de cine y aseguró que la llegada de Sheinbaum al poder ha provocado cambios importantes en esta industria."Cuando quise venir a hacer mi película a México, no podía conseguir el dinero. Me lo daban si me iba a cualquier otra parte menos a México. ¿Cómo se le hace una carta de amor a México y se filma en Australia, en la República Dominicana, en Colombia o en las Islas Canarias? [...] Pero quizá lo que no teníamos era esta Presidenta. La verdad, al principio, yo siempre traté de mantenerme alejada de la política. Aquí tuve que empezar a infiltrarme un poquito", dijo la acriz.Hayek también reconoció la labor de otras mujeres en el poder, como las gobernadoras de Veracruz y la de Quintana Roo, quienes jugaron un papel importante para la realización de su último proyecto."Sí voy a hablar del poder femenino; al que no le guste que se salga. Tenemos a nuestra gobernadora de Veracruz, inmediatamente: "¿En qué ayudamos?, ¿cómo podemos?, ¿conoces estas otras locaciones?". Me educaron, las dos me guiaron y me enseñaron. La otra, nuestra gobernadora de Quintana Roo, apoyó y me empezaron a aconsejar. Todas mujeres".La actriz mencionó que, cuando comenzó a trabajar con Sheinbaum, la Mandataria observó una importante área de oportunidad para incentivar a México en el rubro del séptimo arte."Cuando me tocó llegar a la 'cabeza mayor', la visión de nuestra Presidenta... cómo entendió inmediatamente la inyección económica que esto sería para México. No nada más ayudar a nuestra comunidad de cine, sino generar ayuda económica y orgullo personal a México", compartió.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * FF