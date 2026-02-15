Este 15 de febrero, el Gobierno de México presentó al pueblo mexicano los " Incentivos para la industria cinematográfica " desde Palacio Nacional. Al evento asisiteron la Presidenta Claudia Sheinbaum; la titular de la Secretaría de Cultura, Claudia Curiel; la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada; y la afamada y reconocida actriz internacional, Salma Hayek.

En el evento, desde la sede de "La Mañanera", se anunciaron medidas clave para fortalecer el cine y el sector audiovisual en México, entre las que destacan incentivos fiscales (estímulo diseñado para que las producciones no abandonen el país y para atraer inversión extranjera), la condición de preeveduría (se debe gastar al menos el 70 % en proveedores nacionales, asegurando que la derrama económica se quede en México) y la actualización de la Ley para incluir derechos culturales, tecnologías digitales y la obligatoriedad de exhibir un 10 % de cine nacional en salas comerciales .

Salma reconoce el trabajo de Sheinbaum al frente del país

Durante su intervención en la conferencia matutina, la actriz Salma Hayek habló de su expriencia en las producciones mexicanas de cine y aseguró que la llegada de Sheinbaum al poder ha provocado cambios importantes en esta industria.

"Cuando quise venir a hacer mi película a México, no podía conseguir el dinero. Me lo daban si me iba a cualquier otra parte menos a México. ¿Cómo se le hace una carta de amor a México y se filma en Australia, en la República Dominicana, en Colombia o en las Islas Canarias? [...] Pero quizá lo que no teníamos era esta Presidenta . La verdad, al principio, yo siempre traté de mantenerme alejada de la política. Aquí tuve que empezar a infiltrarme un poquito", dijo la acriz.

Voy a hablar del poder femenino, y al que no le guste, que se salga

Hayek también reconoció la labor de otras mujeres en el poder, como las gobernadoras de Veracruz y la de Quintana Roo, quienes jugaron un papel importante para la realización de su último proyecto.

" Sí voy a hablar del poder femenino; al que no le guste que se salga . Tenemos a nuestra gobernadora de Veracruz, inmediatamente: "¿En qué ayudamos?, ¿cómo podemos?, ¿conoces estas otras locaciones?". Me educaron, las dos me guiaron y me enseñaron. La otra, nuestra gobernadora de Quintana Roo, apoyó y me empezaron a aconsejar. Todas mujeres".

La actriz mencionó que, cuando comenzó a trabajar con Sheinbaum, la Mandataria observó una importante área de oportunidad para incentivar a México en el rubro del séptimo arte .

"Cuando me tocó llegar a la 'cabeza mayor', la visión de nuestra Presidenta... cómo entendió inmediatamente la inyección económica que esto sería para México. No nada más ayudar a nuestra comunidad de cine, sino generar ayuda económica y orgullo personal a México", compartió.

