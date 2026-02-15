Autoridades de Jalisco instalan gimnasio al aire libre en el CAIJEJ

Con el fin de impulsar el deporte como uno de los ejes en la estrategia de reinserción social de menores de edad, la Secretaría de Seguridad de Jalisco, a través de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social (DIGPRES), instaló un gimnasio al aire libre en el Centro de Atención Integral Juvenil del Estado (CAIJEJ) .

Las nuevas instalaciones son un trabajo conjunto de la Comisaría de Justicia para Adolescentes de la DIGPRES y la coordinación general de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad del Gobierno de Zapopan. El director de DIGPRES, José Antonio López Zaragoza, agradeció al titular de la coordinación general, Salvador Villaseñor, por contribuir a la formación y reintegración de los menores de edad recluidos en el CAIJEJ .

La Secretaría de Seguridad de Jalisco instaló un gimnasio al aire libre en el Centro de Atención Integral Juvenil del Estado (CAIJEJ).

"Este gimnasio al aire libre permitirá a los adolescentes contar con instalaciones óptimas no sólo para su salud y bienestar físico, sino para contribuir a su estabilidad mental y emocional", dijo López Zaragoza.

Como parte de la estrategia de reinserción social centrada en el deporte, en días pasados DIGPRES recibió a la selección panameña de béisbol en las instalaciones del Reclusorio de Puente Grande en el marco de la Serie del Caribe que se celebró en Guadalajara.

Con el deporte se busca promover la disciplina, el respeto, la sana convivencia y el trabajo en equipo entre las personas privadas de la libertad .

