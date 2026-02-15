Cardenal José Francisco Robles lamenta abandono de bebés en Guadalajara

Luego de que en los últimos días se registrara el abandono de bebés en Guadalajara y Tlajomulco de Zúñiga, el Cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, hizo un llamado al respeto a la vida.

El presbítero se manifestó sobre los dos últimos casos de bebés que fueron abandonados. La semana pasada se encontró un bebé sin vida en la Colonia San Juan de Dios, en Guadalajara, y el mes pasado, en Tlajomulco de Zúñiga, también se reportó el hallazgo de un menor sin vida.

“El respeto a la vida debe ser siempre, en todas las etapas de la vida, en todas las circunstancias se tiene que reconocer el valor más sagrado, que es la existencia y que solo pertenece a Dios; él nos la da y él sabe cuándo nos la quita”, comentó.

Te puede interesar: Policías tapatíos frustran extorsión telefónica a profesora de CUCEI

Robles Ortega dijo que se trata de bebés recién nacidos o nacidos muertos y en algunos casos puede haber situación de conflicto y extrema necesidad en las mamás de estos niños.

“No solo hay que decir qué madres tan crueles; no sabemos la historia que hay detrás de cada uno de estos hechos, por eso es muy importante que las autoridades investiguen y determinen qué fue lo que pasó y en base a ello, poner un remedio preventivo y aplicar la ley”, añadió.

El cardenal ha dicho que estos hechos reflejan una crisis en la paternidad y la falta de valores familiares en la sociedad actual.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB