En busca de combatir su instalación y operación, el Ayuntamiento de Tlajomulco ha reforzado los operativos contra máquinas tragamonedas en establecimientos del municipio, mediante acciones coordinadas con dependencias de los tres niveles de gobierno.

"Estas intervenciones tienen como objetivo proteger la economía de las familias, prevenir conductas adictivas y evitar que niñas, niños y adolescentes se expongan a prácticas asociadas a la ludopatía, así como inhibir posibles actividades vinculadas con el financiamiento de grupos delictivos", informó el ayuntamiento a través de un comunicado.

Ante ello, dijo la autoridad municipal, en lo que va de la presente administración municipal se han asegurado ya cerca de 200 máquinas tragamonedas; de ellas, 173 ya fueron destruidas conforme a los procedimientos legales aplicables, "garantizando además su correcta disposición final como residuos electrónicos", indicó el ayuntamiento.

El comisario de Tlajomulco, Eduardo Alonso Silva Ibarra, señaló que “en Tlajomulco tenemos una campaña permanente para retirar máquinas tragamonedas de apuesta, toda vez que esto fomenta la ludopatía; lo hacemos con el propósito de prevenir esta problemática en niñas, niños y adolescentes”.

Además, informó que en el transcurso de esta semana se realizaron recorridos de verificación en la zona de la cabecera municipal, en los que se aseguraron 16 aparatos que operaban en diversos comercios. Las acciones se llevaron a cabo en colonias como Tlajomulco Centro, Hacienda de los Eucaliptos, Valle de Tlajomulco y La Noria.

Por último, el Ayuntamiento recordó que la instalación y operación de estos dispositivos se encuentra prohibida por el Reglamento de Giros Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios del municipio, en concordancia con la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

El operativo interinstitucional contó con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de Tlajomulco y la Dirección de Inspección y Vigilancia del Gobierno Municipal, instancias que mantienen acciones permanentes para garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente.

