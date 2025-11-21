Frangie afirma en Madrid que "Jalisco quiere ser la mejor sede del Mundial"

En el marco de la Semana de Zapopan en Madrid, que se celebra del 17 al 23 de noviembre en Casa México, el alcalde del municipio, Juan José Frangie, se mostró claro en las aspiraciones de su gobierno en la Copa del Mundo 2026, y afirmó en una comparecencia ante medios informativos españoles, que Jalisco "quiere ser la mejor sede del Mundial".

Los eventos principales se celebrarán en el Estadio de Guadalajara (AKRON) con capacidad para más de 46 mil personas, y en el Estadio Jalisco, con capacidad para casi 54 mil espectadores. Además, la Plaza de la Liberación de Guadalajara acogerá la zona de aficionados con capacidad para 65 mil.

Frangie recordó el debut de la selección española en el Estadio de Jalisco durante el Mundial de México'86 y aseguró que quiere que "España vuelva jugar en México, en Jalisco y en Zapoapan" durante la próxima edición mundialista este próximo verano.

El que fuera directivo de clubes como Guadalajara y Tecos, entre otros, destacó a Jalisco por encima de otras sedes debido al folclore y la esencia que se respira en todo el estado mexicano haciendo énfasis en el "mariachi, el tequila y la charrería" además de la gran capacidad e infraestructura que posee la sede.

También subrayó el compromiso por reforzar los protocolos y coordinación de seguridad y movilidad entre los tres niveles de gobierno para garantizar un entorno seguro y confiable para las selecciones y los aficionados y señaló que el aeropuerto de Guadalajara "será el mejor de América Latina".

El municipio de Zapopan albergará cuatro partidos del Mundial (11, 18, 23 y 26 de junio) y recibirá al combinado mexicano en el segundo de estos, además de dos encuentros de la repesca intercontinental clasificatoria para la fase final que tendrá lugar entre el 23 y 31 de marzo.

MB

