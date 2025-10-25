Fiscalía de Jalisco precisa que llegaron a agredir a aficionados de Chivas tras serenata

La Fiscalía de Jalisco emitió un parte de novedades tras los hechos ocurridos la noche del pasado viernes donde falleció un menor de 16 años y dos más resultaron lesionados, todos ellos aficionados del Club Deportivo Guadalajara.

La dependencia estatal precisó que, tras la serenata a las afueras del hotel que hospedó al conjunto rojiblanco, aficionados refirieron que 20 sujetos con pasamontañas llegaron directamente en tres vehículos.

Los sujetos portaban armas blancas, tubos de metal y comenzaron a agredir a los aficionados en el sitio.

De inmediato, se alertaron a diferentes corporaciones quienes al arribar al lugar, localizaron a un adolescente inconsciente, de inmediato se solicitó la intervención de los paramédicos municipales, a su arribo confirmaron su deceso. El fallecido tenía 16 años de edad.

Los otros dos jóvenes lesionados por arma blanca tienen 15 y 21 años de edad y fueron trasladados a un nosocomio para su atención correspondiente.

Originalmente, los hechos se reportaron como una riña al terminar la serenata de los aficionados de Chivas para los jugadores del club.

En distintas publicaciones en redes sociales, se han advertido amenazas por parte de aficionados que aparentemente acudirán al estadio Akron para el partido entre Chivas y Atlas de este sábado.

