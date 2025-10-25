La Secretaría de Transporte Jalisco informó que este sábado 25 de octubre algunas rutas de camiones presentan atrasos en su frecuencia de paso, mientras que otras toman rutas alternas debido a diversas situaciones viales registradas en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).A las 3:36 de esta tarde, la Setran informó que debido a un percance en las Avenidas Tonaltecas y Tonalá, la ruta C01 Mi Macro Periférico circulará por carriles centrales, en el sentido de Carretera a Chapala hacia La Cantera.Mientras que a las 4:03 pm se dió a conocer que con motivo del intenso tráfico en Nuevo Periférico Otriente y Avenida Malecón, también la ruta C01 de Mi Macro Periférico presenta atrasos en su frecuencia de paso, en el sentido de La Cantera hacia Barranca de Huentitán.A lo largo de la tarde te iremos informando de algún otro retraso o modificación que se registre en la ciudad, por ello te recomendamos mantenerte atento.NA