La Secretaría de Transporte Jalisco informó que este sábado 25 de octubre algunas rutas de camiones presentan atrasos en su frecuencia de paso, mientras que otras toman rutas alternas debido a diversas situaciones viales registradas en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

A las 3:36 de esta tarde, la Setran informó que debido a un percance en las Avenidas Tonaltecas y Tonalá, la ruta C01 Mi Macro Periférico circulará por carriles centrales, en el sentido de Carretera a Chapala hacia La Cantera.

Mientras que a las 4:03 pm se dió a conocer que con motivo del intenso tráfico en Nuevo Periférico Otriente y Avenida Malecón, también la ruta C01 de Mi Macro Periférico presenta atrasos en su frecuencia de paso, en el sentido de La Cantera hacia Barranca de Huentitán.

A lo largo de la tarde te iremos informando de algún otro retraso o modificación que se registre en la ciudad, por ello te recomendamos mantenerte atento.

