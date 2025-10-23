Policías estatales pagan 75 mil pesos tras ser señalados por abuso de autoridad

Tras ser señalados por abuso de autoridad por un detenido, en hechos que ocurrieron en 2022, Cristian Alejandro "N", Carlos Rodolfo "N" y Jacqueline Guadalupe "N", elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco fueron acreedores a un pago de 75 mil pesos en acciones reparatorias.

En audiencia realizada la tarde de ayer 22 de octubre, en los juzgados de Puente Grande, el Juez Noveno de Control y Oralidad, Jorge Antonio Nava Pérez, aprobó el plan de reparación del daño presentado por la defensa y concedió la suspensión condicional a los tres servidores públicos, quienes pagarán un total de 30 mil pesos como reparación del daño a la víctima, así como un donativo conjunto por 45 mil pesos al área de Cancerología Infantil del Hospital Civil de Guadalajara, por concepto de reparación del daño a la sociedad, informó la Fiscalía Anticorrupción.

"Como medidas cautelares a cumplir durante los próximos seis meses, el juez impuso que los elementos estatales deberán residir en un lugar determinado, acreditar un curso de derechos humanos y firmar periódicamente ante la Unidad Estatal de Medidas Cautelares", añadió el organismo.

Los hechos por los que los policías estatales fueron vinculados a proceso, refirió la Fiscalía Anticorrupción, ocurrieron en diciembre de 2022, en un deshuesadero de autopartes localizado en la colonia La Esperanza, en Zapopan.

Según establece la carpeta de investigación, los uniformados reportaron en su Informe Policial Homologado (IPH) que, al realizar un recorrido de vigilancia, detuvieron a una persona que caminaba de manera apresurada por la calle y, al hacerle una revisión de rutina, le encontraron un cuchillo, un billete de 100 pesos y una computadora portátil, por lo que la remitieron al Ministerio Público, quien la puso a disposición de un Juez de Control.

"No obstante, en la audiencia inicial, la defensa de la persona presentó elementos de prueba que demostraron que la detención ocurrió en circunstancias diferentes a las reportadas por los uniformados estatales en el IPH, ya que la persona fue sometida por los dueños del negocio en el interior del lugar y los objetos asegurados se obtuvieron en un momento distinto y no durante la revisión", dijo el comunicado.

En seguimiento, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción realizó las indagatorias y presentó a los uniformados ante el juez, quien resolvió vincularlos a proceso en abril de 2024.

