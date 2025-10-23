El gobierno de Jalisco premia a cuatro emprendimientos innovadores de la Entidad

Este viernes fue entregado, en su cuarta edición, el Premio Jalisco al Emprendimiento, la máxima distinción que el Gobierno de Jalisco hace a las y los emprendimientos jaliscienses más innovadores, con presencia nacional o internacional y que han generado gran impacto en la sociedad.

El reconocimiento, impulsado por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT), y la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), premió a cuatro distinguidos proyectos, que formaron parte de las 106 postulaciones presentadas este 2025 para este galardón, y de las cuales resultaron 12 finalistas, explicó Nora Alejandra Martín Galindo, Directora General de Innovación y Desarrollo Empresarial y Social, y quien fue la encargada de dar la bienvenida a este evento, realizado en las instalaciones de JAPI, en Zapopan.

En la categoría "Alto Impacto", el ganador fue Walter González Domenzain, del emprendimiento, Boletomóvil, una empresa de tecnología que permite a entidades deportivas y organizadores de conciertos vender boletos y gestionar sus eventos fácilmente.

En la categoría "Alto Impacto", el ganador fue Walter González Domenzain, del emprendimiento, Boletomóvil. EL INFORMADOR / J. Acosta

En la categoría "Emprendedora Destacada" fue Marcela de la Torre Carranza la reconocida, y quien lidera el emprendimiento Pastor Donk K, empresa mexicana que se dedica a cocinar "auténtica carne al pastor con la receta artesanal mexicana", transformando un producto tradicional y convirtiéndolo en un producto "con valor agregado listo para el consumo personal, para comercializar a menudeo y mayoreo en diferentes mercados".

En la categoría "Emprendedora Destacada" fue Marcela de la Torre Carranza la reconocida, y quien lidera el emprendimiento Pastor Donk K, empresa mexicana que se dedica a cocinar "auténtica carne al pastor con la receta artesanal mexicana". EL INFORMADOR / J. Acosta

En la categoría "Emprendimiento Promesa", el ganador resultó ser Antonio Alejandro Castañeda Ruíz, del emprendimiento AgroTech Innovando el campo.

Agrotech lleva la agricultura y la producción rural al siguiente nivel. Diseño agroinsumos personalizados para cada parcela bajo un modelo de agricultura de precisión, utilizando tecnología orgánica, mineral y biológica que mejora el rendimiento, reduce costos y regenera la salud del suelo.

En la categoría "Emprendimiento Promesa", el ganador resultó ser Antonio Alejandro Castañeda Ruíz, del emprendimiento AgroTech Innovando el campo. EL INFORMADOR / J. Acosta

Por último, en el "Emprendimiento Tradicional", el ganador fue Bernardo de la Mora Ladrón de Guevara, del emprendimiento Grupo Verdemex, una empresa que recolecta y recibe residuos orgánicos de la ciudad y la industria. Los transforman en composta para nutrir el campo de Jalisco, mejorar la calidad de los alimentos y reducir la generación de gases de efecto invernadero en los rellenos sanitarios.

En el "Emprendimiento Tradicional", el ganador fue Bernardo de la Mora Ladrón de Guevara, del emprendimiento Grupo Verdemex, una empresa que recolecta y recibe residuos orgánicos de la ciudad y la industria. EL INFORMADOR / J. Acosta

Horacio Fernández Castillo, Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, destacó que la relevancia de estos reconocimientos radica en el liderazgo en el que estos emprendedores obtienen, convirtiéndose en fuente de inspiración para quienes vienen detrás de ellas y ellos, "animando a otros a transformar sus ideas".

En su intervención, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, también felicitó a las y los ganadores de este galardón, pues dijo, son las y los emprendedores quienes forman parte del motor económico de la Entidad, considerando que uno de cada 10 empleos en el País son generados en Jalisco, y que "dos de cada 10 empresas que se crean en el País, son de Jalisco".

Por otra parte, destacó que la fortaleza empresarial de Jalisco ha permitido que, pese a las amenazas arancelarias de EU a México, ha logrado un crecimiento del 172% las exportaciones al primer semestre de este 2025, "ocho veces más que lo que ha crecido el País".

También se comprometió a impulsar un mayor presupuesto para los emprendimientos el año próximo, por petición de Horacio Fernández.

Durante el evento también se entregó el Galardón a la Inspiración e Impulso al Ecosistema Emprendedor, a Luis Germán Campos Orozco, emprendedor y presidente de Betterware México.

Lista de los 12 finalistas

Walter González Domenzain – Boletomóvil Cristóbal Fonseca Sepúlveda – Microendo Samuel Arriola Rodríguez – BioEsol Marcela de la Torre Carranza – Pastor Don K Celina Velázquez – Loveltex Ana Medina Valencia – Jelly Therapy Spa Antonio Alejandro Castañeda Ruiz – Agrotech Hugo Eduardo Mungía Ayala – SublAI Michelle Mendoza González – Agave International Bernardo de la Mora Ladrón de Guevara – Verdemex Fernando Gallardo Márquez – El Monte Carne Seca Axel Romero González – Salsa Chapoli

MF