El gobierno de Jalisco premia a cuatro emprendimientos innovadores de la Entidad

Este viernes fue entregado, en su cuarta edición, el Premio Jalisco al Emprendimiento, la máxima distinción que el Gobierno de Jalisco hace a las y los emprendimientos jaliscienses más innovadores, con presencia nacional o internacional y que han generado gran impacto en la sociedad.El reconocimiento, impulsado por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT), y la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), premió a cuatro distinguidos proyectos, que formaron parte de las 106 postulaciones presentadas este 2025 para este galardón, y de las cuales resultaron 12 finalistas, explicó Nora Alejandra Martín Galindo, Directora General de Innovación y Desarrollo Empresarial y Social, y quien fue la encargada de dar la bienvenida a este evento, realizado en las instalaciones de JAPI, en Zapopan.En la categoría "Alto Impacto", el ganador fue Walter González Domenzain, del emprendimiento, Boletomóvil, una empresa de tecnología que permite a entidades deportivas y organizadores de conciertos vender boletos y gestionar sus eventos fácilmente.En la categoría "Emprendedora Destacada" fue Marcela de la Torre Carranza la reconocida, y quien lidera el emprendimiento Pastor Donk K, empresa mexicana que se dedica a cocinar "auténtica carne al pastor con la receta artesanal mexicana", transformando un producto tradicional y convirtiéndolo en un producto "con valor agregado listo para el consumo personal, para comercializar a menudeo y mayoreo en diferentes mercados". En la categoría "Emprendimiento Promesa", el ganador resultó ser Antonio Alejandro Castañeda Ruíz, del emprendimiento AgroTech Innovando el campo. Agrotech lleva la agricultura y la producción rural al siguiente nivel. Diseño agroinsumos personalizados para cada parcela bajo un modelo de agricultura de precisión, utilizando tecnología orgánica, mineral y biológica que mejora el rendimiento, reduce costos y regenera la salud del suelo. Por último, en el "Emprendimiento Tradicional", el ganador fue Bernardo de la Mora Ladrón de Guevara, del emprendimiento Grupo Verdemex, una empresa que recolecta y recibe residuos orgánicos de la ciudad y la industria. Los transforman en composta para nutrir el campo de Jalisco, mejorar la calidad de los alimentos y reducir la generación de gases de efecto invernadero en los rellenos sanitarios.Horacio Fernández Castillo, Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, destacó que la relevancia de estos reconocimientos radica en el liderazgo en el que estos emprendedores obtienen, convirtiéndose en fuente de inspiración para quienes vienen detrás de ellas y ellos, "animando a otros a transformar sus ideas".En su intervención, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, también felicitó a las y los ganadores de este galardón, pues dijo, son las y los emprendedores quienes forman parte del motor económico de la Entidad, considerando que uno de cada 10 empleos en el País son generados en Jalisco, y que "dos de cada 10 empresas que se crean en el País, son de Jalisco".Por otra parte, destacó que la fortaleza empresarial de Jalisco ha permitido que, pese a las amenazas arancelarias de EU a México, ha logrado un crecimiento del 172% las exportaciones al primer semestre de este 2025, "ocho veces más que lo que ha crecido el País".También se comprometió a impulsar un mayor presupuesto para los emprendimientos el año próximo, por petición de Horacio Fernández.Durante el evento también se entregó el Galardón a la Inspiración e Impulso al Ecosistema Emprendedor, a Luis Germán Campos Orozco, emprendedor y presidente de Betterware México.MF