Fiscal de Jalisco destaca colaboración internacional con alertas de 'Ficha Roja'

Para el Fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, la colaboración internacional entre autoridades de seguridad es lo que benefició a que el policía de Zapopan , acusado de participar en el secuestro y asesinato de una familia cuyos cuerpos fueron localizados en San Cristóbal de la Barranca, pudiera ser detenido en Estados Unidos y posteriormente extraditado a Jalisco.

Te puede interesar: Jalisco refuerza vigilancia vial y de seguridad con 140 nuevas motos

"Las fichas rojas y la asistencia jurídica que se solicita a nivel internacional sí es viable, por eso las emitimos y las solicitamos a los países donde suponemos que se encuentre algún probable responsable", señaló el fiscal.

Respecto de Leonel Alfredo "N", detenido en la ciudad de Austin, Texas, y trasladado a Jalisco el pasado viernes, el fiscal señaló que ya se llevó a cabo su audiencia de imputación, y se espera que en los próximos días se decida si es o no vinculado a proceso en el caso y pueden seguirse las investigaciones en su contra.

Con él, recordó Salvador de los Santos, suman ya cinco detenciones en el caso, donde los señalados formaban parte de la Policía de Zapopan al momento del hecho, y de los cuales uno era hermano del padre de familia.

Según lo establecido en la carpeta de investigación, el hombre —padre de la familia zapopana asesinada— se dedicaba a hacer préstamos. Sabiendo que en su domicilio guardaban fuertes sumas de dinero, el 9 de julio los implicados acudieron a la finca y no solo robaron, sino que se llevaron a toda la familia, incluyendo también al menos un vehículo. Solo uno de los integrantes, un menor de edad, sobrevivió, y fue gracias a él que se pudo dar con las víctimas en un tramo carretero de San Cristóbal de la Barranca.

De acuerdo con las indagatorias, todavía queda pendiente una orden de aprehensión por cumplimentar.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP