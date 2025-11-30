En un emotivo y enriquecedor panel sobre la importancia de visibilizar a los pueblos indígenas, abrir espacios para el diálogo y entender el papel de las culturas ancestrales en la sociedad —celebrado en el segundo día de la Feria Internacional del Libro (FIL)—, Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz; Fernando Carrera Castro, representante de UNICEF en México; y las adolescentes indígenas jaliscienses Natalia Velázquez Ramírez y Anahí Carrillo Reza hicieron un llamado a abrazar el lenguaje milenario y la diversidad cultural que han enriquecido el quehacer mexicano y latinoamericano, que por siglos han sido víctimas de violencias y discriminaciones.

La doctora Rigoberta Menchú enfatizó la importancia de la comunicación, el diálogo y la educación con una perspectiva amplia y consciente del contexto sumamente diferente del mundo occidental. EL INFORMADOR / O. GONZÁLEZ

Un espacio de encuentro y acercamiento para los pueblos indígenas

La doctora Menchú, lideresa indígena, activista guatemalteca nacionalizada mexicana y defensora de los derechos de las mujeres, entre otras tantas actividades, reconoció que la FIL es un espacio de encuentro y acercamiento para los pueblos indígenas. A lo largo de sus intervenciones enfatizó la importancia de la comunicación, el diálogo y la educación con una perspectiva amplia y consciente del contexto sumamente diferente del mundo occidental.

Recordó que, al venir de “otro mundo”, la educación “formal” para los pueblos indígenas —y especialmente para las mujeres— es un “sistema” complicado de comprender. “Saber que no estamos hablando de la misma cosa. Que los idiomas tienen su propio espíritu, que la palabra para nosotros tiene un espíritu propio, tiene esencia […]. Estamos en muy pocas escuelas bilingües interculturales, y mucho menos estamos en la poesía, en la literatura, en la ilustración, en la creación, en el arte.

Una nueva era de la educación

En todo esto no estamos, y eso es lo que se intenta en este tiempo con una nueva era de educación: permitir liberar, digamos, los conceptos para que empiecen a crear nuestras juventudes. Que no sea siempre regido por dos sistemas casi forzosos”.

También hizo un llamado a cultivar el “lenguaje común”, entendido como el respeto y el entendimiento mutuo. Advirtió que el paternalismo y la condescendencia hacia los pueblos indígenas los han colocado en un nivel inferior, casi de humillación: se les brindan espacios para escuchar “lo que tenemos que decir”, sin reflexionar en ello, como si se tratara de un “favor”, antes de adoptar, abrazar y comprender la otredad indígena que, en sí misma, forma parte de la idiosincrasia mexicana y latinoamericana.

“Hablar de pueblos indígenas no es sólo ver un ‘problema’, sino ver una forma de vida, una forma de sociedad, una forma de convivencia, una forma de reconocimiento y autorreconocimiento. Y de ahí salen las voces: aquí tenemos poetas, tenemos maestras, maestros que nos enseñan una calidad de vida”.

Por su parte, Natalia Velázquez Ramírez, estudiante de preparatoria de 17 años, originaria de la comunidad mazahua del Estado de México —específicamente de Santiago Coachochitlán, Temascalcingo— aunque nacida en Guadalajara, señaló con un hilo de voz que se resquebrajaba al correr de las palabras, pero que se mantenía firme y sonoro, que su bisabuela se mudó a la capital jalisciense en busca de mejores oportunidades.

Hablar de pueblos indígenas no es sólo ver un ‘problema’, sino ver una forma de vida, una forma de sociedad, una forma de convivencia, una forma de reconocimiento y autorreconocimiento. EL INFORMADOR / O. GONZÁLEZ

Anotó que, al venir de “dos mundos”, le enorgullece defender sus raíces, su idioma y sus tradiciones, aunque reconoció que aún enfrenta discriminación y ataques, especialmente por ser mujer indígena. Sin embargo, hablar en un espacio como la FIL lo hace con el apoyo de sus “abuelas, tías y mi mamá”. “Con mis ancestras”, dijo.

Culturas indígenas son parte de la misma sociedad

Lamentó que los vestidos indígenas sean utilizados como “adornos”, mientras que las personas suelen verlos como exóticos, sin considerar que son parte de la misma sociedad. “Aunque suena muy mal, (debemos) normalizar las culturas indígenas porque no es algo del otro mundo: es algo de aquí, somos de aquí. Se da mucho el caso de que yo, por ser del Estado de México y vivir en Guadalajara, me dicen migrante en mi propio país, cuando es mi país, es mi tierra, es donde pertenezco. No soy una extraña: hasta parece que los extranjeros tienen más privilegios que yo, siendo de aquí”.

En tanto, Anahí Carrillo Reza, adolescente wixarika de 13 años, originaria de Colotlán, Jalisco, vive en Guadalajara y cursa el tercer año de secundaria. Comentó que su sueño es convertirse en abogada para defender a su comunidad y los derechos de los pueblos indígenas.

El impacto de UNICEF en la educación de niñas y niños indígenas

Carrera Castro destacó las labores que ha emprendido UNICEF en la enseñanza del idioma español a niñas y niños indígenas, sin dejar de lado su lengua materna. Además, coincidió con la doctora Menchú en la importancia de la comunicación y la necesidad de adoptar el “lenguaje común”, así como en la crítica al enfoque paternalista.

“Hay que abrir paso, no de una manera paternalista, decirles ‘pasen adelante’, sino reconocerlos en su humanidad, en el derecho que tienen como personas de poder decir y hablar. Eso es algo fundamental; por eso vamos a trabajar mucho con la doctora Menchú en el tema de liderazgo de los niños y los adolescentes indígenas”, indicó.

La rectora general de la Universidad de Guadalajara, Karla Planter Pérez, afirmó que, en México, las mujeres indígenas tienen un papel importante en la preservación de la cultura, la lengua y las luchas sociales. Pidió aprovechar la FIL como un espacio de diálogo y reflexión.

