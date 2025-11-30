Este año, la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara , no solo se vive entre páginas, también se vive desde casa.

Como patrocinador de la FIL, IKEA presenta dos salas de lectura —una para niñas y niños y otra para personas adultas— diseñadas para mostrar cómo un pequeño cambio en el hogar puede transformar por completo la experiencia de leer.

La propuesta parte de una idea sencilla: cuando cambia tu hogar, cambia la forma en la que lees, descansas y vives. Un sillón cómodo, una lámpara bien ubicada o un buen espacio para tus libros pueden convertir cualquier rincón en el lugar perfecto para decirse: " solo un capítulo más "… y cumplirlo.

" La FIL es el punto de encuentro de las historias; nosotros queremos aportar el escenario donde esas historias se viven: la sala, el cuarto de los niños, ese rincón junto a la ventana. Con estas salas buscamos inspirar a las familias a crear espacios cómodos y funcionales donde leer se sienta tan bien que cueste trabajo cerrar el libro ", afirmó María Fernanda Cortes, External Communication Manager IKEA México .

Dos salas, muchas formas de leer

Durante la FIL, las y los visitantes podrán descubrir:

Sala de lectura para adultos : un espacio acogedor que muestra cómo combinar sillones, mesas auxiliares, lámparas y soluciones de almacenaje para crear ambientes cálidos y funcionales. La intención es que cualquier persona pueda imaginar cómo replicar ese rincón de lectura en su propia casa.

: un espacio acogedor que muestra cómo combinar sillones, mesas auxiliares, lámparas y soluciones de almacenaje para crear ambientes cálidos y funcionales. La intención es que cualquier persona pueda imaginar cómo replicar ese rincón de lectura en su propia casa. Sala de lectura para niñas y niños, inspirada en SANDLÖPARE : un entorno lúdico donde el juego y la lectura se encuentran. Aquí, los más pequeños pueden explorar animales, colores y texturas que despiertan la imaginación, mientras hojean cuentos o inventan historias en un "safari" bajo techo.

Más detalles de las salas de IKEA

En ambos espacios, IKEA busca inspirar a las personas a ver sus muebles más allá de lo funcional: como aliados para leer mejor, descansar mejor y disfrutar más del tiempo en casa.

La colección infantil SANDLÖPARE nace de la colaboración entre IKEA y Nordens Ark, un centro sueco dedicado a la conservación de la vida silvestre. Con más de 30 productos, la colección invita a las familias a aprender sobre animales en peligro de extinción mientras juegan y crean historias.

En este universo, taburetes pueden convertirse en cebras, alfombras en serpientes y una colchoneta con un baúl de almacenamiento en un campamento en plena sabana africana.

Todo con un enfoque claro: fomentar el juego, la creatividad y la curiosidad por la naturaleza. Además de su diseño, SANDLÖPARE destaca por su compromiso con la sostenibilidad: peluches fabricados con materiales 100 % reciclados, desde el relleno hasta los hilos; pruebas de seguridad y durabilidad pensadas para el "uso real" de las niñas y los niños; y ojos bordados en todos los peluches desde 1997, una decisión que los hace más seguros y expresivos.

Con esta participación en la FIL Guadalajara, IKEA refuerza su presencia en México y su misión de acercar el diseño escandinavo a la vida cotidiana, para que más personas puedan disfrutar de espacios pensados para leer, descansar, convivir y disfrutar del hogar.

