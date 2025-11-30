Este año, la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, no solo se vive entre páginas, también se vive desde casa.Como patrocinador de la FIL, IKEA presenta dos salas de lectura —una para niñas y niños y otra para personas adultas— diseñadas para mostrar cómo un pequeño cambio en el hogar puede transformar por completo la experiencia de leer.La propuesta parte de una idea sencilla: cuando cambia tu hogar, cambia la forma en la que lees, descansas y vives. Un sillón cómodo, una lámpara bien ubicada o un buen espacio para tus libros pueden convertir cualquier rincón en el lugar perfecto para decirse: "solo un capítulo más"… y cumplirlo."La FIL es el punto de encuentro de las historias; nosotros queremos aportar el escenario donde esas historias se viven: la sala, el cuarto de los niños, ese rincón junto a la ventana. Con estas salas buscamos inspirar a las familias a crear espacios cómodos y funcionales donde leer se sienta tan bien que cueste trabajo cerrar el libro", afirmó María Fernanda Cortes, External Communication Manager IKEA México.Durante la FIL, las y los visitantes podrán descubrir:En ambos espacios, IKEA busca inspirar a las personas a ver sus muebles más allá de lo funcional: como aliados para leer mejor, descansar mejor y disfrutar más del tiempo en casa.La colección infantil SANDLÖPARE nace de la colaboración entre IKEA y Nordens Ark, un centro sueco dedicado a la conservación de la vida silvestre. Con más de 30 productos, la colección invita a las familias a aprender sobre animales en peligro de extinción mientras juegan y crean historias.En este universo, taburetes pueden convertirse en cebras, alfombras en serpientes y una colchoneta con un baúl de almacenamiento en un campamento en plena sabana africana.Todo con un enfoque claro: fomentar el juego, la creatividad y la curiosidad por la naturaleza. Además de su diseño, SANDLÖPARE destaca por su compromiso con la sostenibilidad: peluches fabricados con materiales 100 % reciclados, desde el relleno hasta los hilos; pruebas de seguridad y durabilidad pensadas para el "uso real" de las niñas y los niños; y ojos bordados en todos los peluches desde 1997, una decisión que los hace más seguros y expresivos.Con esta participación en la FIL Guadalajara, IKEA refuerza su presencia en México y su misión de acercar el diseño escandinavo a la vida cotidiana, para que más personas puedan disfrutar de espacios pensados para leer, descansar, convivir y disfrutar del hogar.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF