¿Cuándo es la venta nocturna de FIL Guadalajara 2025?

La edición número 39 de la Feria Internacional del Libro (FIL) arrancó formalmente el día de ayer, sábado 29 de noviembre, en la Expo Guadalajara, con Barcelona como la Región Invitada de Honor. En este escenario, uno de los eventos más esperados por los lectores cada año es la venta nocturna, debido a las atractivas ofertas que las editoriales ofrecen para adquirir sus productos. Aquí te decimos lo que debes saber al respecto.

¿Qué es la venta nocturna de la FIL?

La venta nocturna de la FIL es un evento especial dentro de la feria en el que las editoriales participantes ofrecen descuentos exclusivos para la compra de diversos títulos.

Durante la venta nocturna, la feria extiende su horario, permitiendo a los asistentes gozar de un mayor tiempo para recorrer los pasillos y encontrar la obra deseada. Los descuentos suelen rondar entre el 10 y el 50 por ciento en varios ejemplares.

Este evento se lleva a cabo solo un día de la feria, la cual, este año se desarrolla del 29 de noviembre al 7 de diciembre. Los días 1, 2 y 3 de diciembre, de 9:00 a 17:00 horas, han sido marcados como jornadas para profesionales.

¿Cuándo es la venta nocturna de FIL Guadalajara?

De acuerdo con el sitio web oficial de la feria, este año la venta nocturna se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre. Este día, las operaciones en diversos stands se mantendrán hasta las 23:00 horas. Cabe decir que el horario habitual de la feria es de 9:00 a 21:00 horas los días 29 y 30 de noviembre, además de 4, 5, 6 y 7 de diciembre. El 1, 2 y 3 de diciembre, el horario para el público en general es de 15:00 a 21:00 horas.

¿Cuánto cuesta la entrada a FIL Guadalajara 2025?

El costo de los accesos es de $30 pesos para adultos, aunque también se ofrecen descuentos especiales para algunos grupos:

Menores de 3 a 12 años, personas de la tercera edad con credencial del Inapam, personas con discapacidad, estudiantes, maestros y miembros de la Fundación Universidad de Guadalajara que presenten su credencial pueden obtener la entrada por $25 pesos.

Los estudiantes de la Universidad de Guadalajara (UdeG) con credencial vigente solo tendrán que pagar $20 pesos por la entrada.

Con el boleto se puede acceder a las presentaciones de libros, a los foros literarios y culturales, el área de stands (exposiciones) en horarios de público y de acuerdo con los cupos disponibles.

