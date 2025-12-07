FIL Guadalajara, a punto de rebasar el millón de lectores; supera cifras del 2024

La Feria Internacional del Libro en Guadalajara, en su edición 2025, y que tuvo a Barcelona y a sus flores como invitada de honor, rompió récords de asistencia, con un aproximado de 953 mil asistentes en sus nueve días de actividades, lo que representa un incremento de 5% a comparación de su edición anterior.

En 2024, la FIL cerró con una audiencia estimada de 907 mil 300 asistentes; en su edición 2025 se le sumaron 45 mil personas más, por lo que la feria del libro más grande del mundo hispanohablante está por alcanzar el millón de visitantes. Esto considerando las actividades de la FIL en su conjunto, no únicamente en la Expo Guadalajara, sino en las más de 3 mil exposiciones, conversatorios, conciertos, presentaciones, entre tantas otras, que tuvieron lugar a lo largo y ancho de Guadalajara, como el Conjunto Santander de las Artes Escénicas, el Museo Cabañas, el Museo de las Artes (MUSA), los hoteles donde hubo conferencias, y los innumerables espacios públicos que fueron tomados por el torrente florido de Barcelona.

Marisol Schulz, directora de la FIL, aseguró que la Feria no sería la más grande del mundo, ni lo que es hoy, de no ser por la Universidad de Guadalajara. Esto, indicó, es lo que la hace única.

"Esta es una feria de la Universidad de Guadalajara", dijo. "No podría ser de otra manera. El matiz que le imprime una universidad pública mexicana a una feria del libro la hace completamente diferente. No hay otra feria igual y esto tiene mucho que ver con la entrega, con el trabajo, con la dedicación, el entusiasmo de toda una comunidad".

La edición 2025 contó con un espacio de 43 mil m² de exhibición dentro de la Expo Guadalajara. Se destacó la presencia de 2 mil 790 sellos editoriales provenientes de 64 países, los cuales acercaron a los lectores un estimado total de 450 mil títulos. "Ese universo de libros es completamente imposible en otro lado", aseguró Marisol.

Se contó con más de 973 autoras y autores que participaron en 648 charlas, encuentros y presentaciones de libros -aspecto donde también superaron cifras-, recibió dos premios Nobel, una estrella de Hollywood, y hubo 32 premios y homenajes; FIL Pensamiento tuvo 80 actividades con 400 participantes de países distintos, y en el ámbito editorial, hubo un aproximado de 18 mil 400 profesionales del libro que se sumaron a 192 actividades.

La FIL Niños también rompió récords, con 198 mil 393 niños que disfrutaron de actividades culturales en 1,462 sesiones de 15 talleres formativos y recreativos. En cifras virtuales, la FIL recibió más de 2 millones de visitas y consiguió más de 813 mil seguidores, lo que la convierte en la feria del libro con más seguidores en el mundo. La FIL 2025 recibió 3 mil 187 periodistas de mil 143 medios de comunicación procedentes de 16 países.

Por último, Anna Guitart, comisaria del programa de Barcelona en la FIL, compartió que parte de los libros del acervo catalán que estuvieron expuestos en el Pabellón de Barcelona, serán donados a la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco Juan José Arreola, para acercar al público tapatío, de manera gratuita, este universo del catalán que sembró flores durante la edición 2025 de la FIL Guadalajara.

