En medio de una pequeña concentración realizada en la explanada de la Expo Guadalajara, en el marco de la FIL Guadalajara, este domingo se llevó a cabo una manifestación pacífica en memoria de las y los activistas asesinados en Jalisco.

Convocada por alrededor de 30 organizaciones civiles, entre ellas IMDEC, CEPAD, Red Solidaria, Tsikini y Afinación Sí Verificación No, la protesta reunió carteles con los nombres y perfiles de las y los activistas, pero también a asistentes de la comunidad indígena de Azqueltán, cuyos integrantes han denunciado los conflictos que enfrentan “debido a que el crimen organizado busca adueñarse constantemente de su territorio”.

La velada comenzó con una oración por parte de integrantes de la comunidad de Azqueltán, quienes instaron justicia por el asesinato de Marcos Aguilar Rojas, asesinado el pasado 26 de noviembre de 2025, quien representaba a la comunidad tepehuana y wixárika de San Lorenzo de Azqueltán, en Villa Guerrero, Jalisco.

“Seguimos nosotros exigiendo la justicia. En nuestros pueblos se ha sentido el esfuerzo, la lucha de los demás compañeros, pero también se sienten muy solitarios debido a este descuido por parte de las autoridades a las que les compete resolver este tipo de problemas. En nuestras comunidades se han vendido terrenos de las comunidades indígenas. Tienen su propia identidad, su cultura, le ofrendan a la madre tierra. Pero, desgraciadamente, hay personas que no entienden esta parte, llegan y venden las tierras. Y realmente eso nos perjudica. Nos sentimos invadidos, tanto del territorio como por parte de la espiritualidad”, dijo Mario González de la Cruz al tomar la palabra.

“Estos y estas compañeras que se han ido con nosotros no se han ido por gusto, sino porque la delincuencia nos los ha arrebatado. Sigamos pidiendo al creador por cada uno de ellos y que ellos, desde donde estén, en el infinito, nos den fuerza para seguir nosotros adelante, el camino que ellos nos enseñaron, que ellos llevaban por delante para poder seguir con fuerza nosotros. Gracias a todos y a todas por estar aquí. Porque, si defendemos la tierra, estamos defendiendo la vida. También ojalá el gobierno voltee a ver a todos los que estamos afligidos por la pérdida de nuestros compañeros que nos ayudaron a luchar, y que no quede impune cada una de las muertes que han ocurrido y que se castigue a esos criminales que nos los han arrebatado”, dijo por su parte Ramiro Reyes Márquez.

María González, directora de IMDEC, compartió brevemente un recuento sobre las víctimas defensoras de derechos humanos, resaltando que son, en el primer año de gobierno de los tres órdenes, 37 personas defensoras de derechos humanos en todo México.

“Aquí, en el estado de Jalisco, de esas 37, en este primer año de gobierno han sido asesinadas 10. Y por eso, hoy estamos aquí: para nombrarlas, para reconocerlas y para exigir justicia. Que ninguno de estos casos quede en la impunidad”, instó María González.

También compartió un posicionamiento a voz de los colectivos convocantes, encabezando las exigencias por la no impunidad en cada uno de estos casos y que se encuentre y castigue a los responsables.

En el caso de Azqueltán, se exige fuerza de seguridad permanente, para que se aseguren las medidas de reparación y no repetición de la violencia en la cual fue asesinado Marcos Aguilar, y que se nombren y titulen de inmediato los bienes comunales de San Lorenzo de Azqueltán.

Además, se exigió la creación de un mecanismo de protección para las y los defensores de derechos humanos, así como para las familias de aquellas y aquellos que fueron asesinados, cuyo mecanismo tenga presupuesto para que este pueda operar.

“Estamos exigiendo, además, el establecimiento en el estado de Jalisco de una fiscalía especializada en personas defensoras y periodistas, y el establecimiento de una visitaduría especial para personas defensoras y periodistas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco”, señaló María González.

“Mientras no exista un reconocimiento a la labor de defensa de derechos humanos, tanto para personas buscadoras como para defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas; mientras el Estado mexicano no reconozca los riesgos que significa el derecho a defender, estos casos van a seguir en la impunidad. Si el Estado mexicano no fortalece los mecanismos de protección federal y estatal, estos casos van a seguir en la impunidad”, finalizó González Valencia.

EL INFORMADOR/ R. BOBADILLA.

Ellas y ellos son los defensores recordados este domingo

Marcos Aguilar Rojas — Asesinado el 26 de noviembre de 2025

Defensor del territorio, Marcos Aguilar Rojas representaba a la comunidad tepehuana y wixárika de San Lorenzo de Azqueltán, en Villa Guerrero, Jalisco. Su labor acompañaba una lucha histórica contra el despojo y la invasión de tierras, un proceso que por años ha puesto en riesgo la autonomía de su pueblo.

Cándido Esaú Román Pérez — Asesinado en noviembre de 2025

Abogado y defensor del territorio en la costa sur jalisciense, Cándido Esaú Román Pérez fue asesinado en Melaque, localidad del municipio de Cihuatlán. Representaba al ejido Emiliano Zapata y había denunciado el despojo del predio donde se ubica un conocido hotel de la zona, un espacio en disputa ante el proyecto de una nueva construcción turística. Su labor jurídica y comunitaria buscaba frenar un proceso de apropiación irregular que afectaba al ejido.

Judith Alvarado Rodríguez — Asesinada el 24 de agosto de 2025

Abogada y defensora del derecho al agua, Judith vivía en el fraccionamiento La Cima, en El Arenal, donde dedicó su trabajo comunitario a exigir abastecimiento digno de agua potable.

Katia Daniela Medina Rafael — Asesinada el 9 de agosto de 2025

Katia fue una voz clave para las identidades trans en Jalisco. Activista por los derechos trans y LCBT+, dirigía el Colectivo Trans Zapotlán en Ciudad Guzmán, desde donde impulsaba acciones por la visibilidad, el respeto y la no discriminación.

Karina Ruiz Ocampo — Asesinada el 3 de mayo de 2025

Defensora del agua, Karina era vecina de La Cima, en El Arenal, donde encabezaba la asociación La Cima Nuestra Prioridad. Su voz acompañó la exigencia de acceso justo al agua en el fraccionamiento, defendiendo que no era un privilegio, sino un derecho básico.

María del Carmen Morales y Jaime Daniel Ramírez Morales — Asesinados el 24 de abril de 2025

Madre e hijo formaban parte del colectivo Guerreros Buscadores. Buscaban a Ernesto Ramírez Morales cuando fueron asesinados en la colonia de Tlajomulco donde vivían, cuando salieron por agua.

Teresa González Murillo — Asesinada el 2 de abril de 2025

Buscadora e integrante del colectivo Luz de Esperanza, Teresa buscaba a su hermano Jaime González Murillo, desaparecido en el Centro Histórico de Guadalajara. También era lideresa de comerciantes. Su asesinato la convirtió en la primera buscadora asesinada en Jalisco. Autoridades afirmaron que se trató de un robo.

Juan Pablo Diego Alonzo Estrada — Asesinado el 30 de marzo de 2025

Activista por la paz, Juan Pablo fue vocero del Frente Teocaltiche por Nuestra Gente. Buscaba visibilizar las desapariciones y exigir seguridad para su comunidad.

Abraham Alejandro Gómez Gobel — Asesinado el 3 de noviembre de 2024

Defensor ambiental, presidía la Asociación de Talleres para las Emisiones y Reparaciones Vehiculares A.C. y encabezaba el colectivo Afinación Verificación No. Denunciaba irregularidades del programa de verificación vehicular e impulsaba políticas ambientales justas.

Higinio Trinidad de la Cruz — Asesinado en noviembre de 2023

Defensor indígena del territorio de la Sierra de Manantlán, Higinio se oponía a la minería y a la tala ilegal. Su asesinato se suma a la violencia histórica contra quienes protegen ese territorio.

Verónica Patricia Guerrero Vinueza — Asesinada el 3 de febrero de 2022

Vecina de la colonia URBI Quinta, en Tonalá, formaba parte del colectivo que denunció el uso irregular de terrenos en Matatlán para depositar basura después del cierre del relleno sanitario Los Laureles. Su feminicidio ocurrió en el centro de Tonalá; recibió varios disparos dentro de su vehículo.

J. Santos Isaac Chávez — Asesinado el 4 de abril de 2021

Defensor del territorio de la Sierra de Manantlán, fue encontrado muerto con señales de tortura tras amenazas y agresiones a su familia. J. Santos y Higinio Trinidad de la Cruz compartían la defensa de la comunidad y del territorio frente a intereses extractivos que han marcado la región.

Celedonio Monroy Prudencio — Desaparecido en 2012

Activista indígena nahua de la Sierra de Manantlán, desaparecido por oponerse a la minería. Su caso permanece como una herida abierta en la memoria colectiva de la región, donde la defensa de la tierra sigue siendo una lucha marcada por el riesgo y la impunidad.

SV