La aerolínea West Jet inauguró esta tarde su nueva ruta Guadalajara–Calgary en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, fortaleciendo la conectividad entre Jalisco y Canadá.

David de Elba, gerente comercial de APG México y representante de West Jet, destacó la relevancia de este nuevo enlace debido al crecimiento sostenido que ha tenido la capital jalisciense.

“En West Jet amamos a México y nos parece maravilloso poder esta ruta por primera vez, ha sido un esfuerzo bastante importante para lograrlo, creemos que un lugar que es cuna de tanta tradición icónica para nuestros clientes canadienses les va a gustar mucho venir para acá”, afirmó.

Subrayó además que esta operación impulsará un incremento significativo del turismo en ambas regiones. La ruta operará dos veces por semana, los domingos y martes, con salida de Calgary a las 9:15 horas y arribo a Guadalajara a las 15:45 horas; el vuelo de retorno partirá a las 16:45 horas para llegar a Calgary a las 21:45 horas.

Por su parte, Shannon McCarthy, representante del Gobierno de la Provincia de Alberta en México, señaló que este nuevo vuelo fortalecerá la relación bilateral entre Jalisco y Alberta.

“Este vuelo abre puertas a nuevas oportunidades económicas, culturales y turísticas que benefician a nuestras regiones”, expresó.

El cónsul de Canadá en Guadalajara, Sébastien Moffet, resaltó que el arribo del primer vuelo de West Jet a la ciudad refleja el creciente acercamiento entre México y Canadá.

“Estamos viendo un acercamiento muy importante dentro del contexto de la renegociación del T-MEC hay un acercamiento muy importante de alto nivel que se hace entre ambos países y creo que habrá más intercambio de personas y gente de negocios por lo que habrá resultados importantes entre ambos países”, dijo.

Finalmente, Michelle Fridman, secretaria de Turismo, informó que Jalisco registra un crecimiento del ocho por ciento en la llegada de turistas canadienses.

Destacó que este mercado ha sido uno de los de mayor expansión en los últimos años y que para el próximo año se proyecta un incremento de doble dígito.

“Estamos conectados desde el aeropuerto de Puerto Vallarta con más de 15 aeropuertos con Canadá y hoy estamos celebrando que ya Guadalajara está conectado con los cuatro principales aeropuertos”, añadió.

MF