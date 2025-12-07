La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque informó este domingo de la detención de tres hombres y un menor de edad, señalados de agredir de manera directa con arma de fuego a un hombre y una mujer en la colonia Los Meseros, afuera de las instalaciones de la Comisaría de Tlaquepaque.

Los hechos sucedieron alrededor del mediodía de ayer sábado, sobre la calle Zalatitán, afuera de la Dirección General de la Policía de San Pedro Tlaquepaque, hasta donde llegaron un hombre y una mujer a bordo de una motocicleta pidiendo ayuda.

"Seguido de ellos, arribaron cuatro personas a bordo de una camioneta Mazda en color blanco, de la cual descendió un hombre y agredió de manera directa, con tres impactos de arma de fuego, a la tripulante de la motocicleta, quien ingresó a resguardarse dentro de un cajero automático que se encuentra en las inmediaciones", explicó la Comisaría respecto de lo sucedido.

Debido a la agresión el hombre, que también se encontraba en el cajero, resultó con una lesión en la pierna, añadió la corporación policial.

EL INFORMADOR / RUBÍ BOBADILLA

"De inmediato, una oficial encargada de la Guardia y Prevención del edificio central respondió a la agresión, iniciándose una persecución pie a tierra con intercambio de disparos, la cual terminó con la detención del sujeto y el aseguramiento de un arma de fuego en la calle Azucena, al cruce con Pingüica, a tres cuadra del lugar de los hechos", señaló la Comisaría en un comunicado.

Además, los oficiales lograron el arresto de los tres tripulantes que acompañaban al agresor, entre ellos el menor de edad.

"Se solicitó una ambulancia de Servicios Médicos, quienes trasladaron a la joven de 28 años lesionada a la clínica 14 para su atención", dijo la Policía de Tlaquepaque en el comunicado.

EL INFORMADOR / RUBÍ BOBADILLA

Un elemento resultó herida

Tras los hechos también se detectó que la oficial, quien repelió la agresión inicial, se encontraba herida, presentando sangre sobre la espalda, por lo que de inmediato se solicitó otra ambulancia y fue trasladada a la misma clínica.

La elemento presentó una herida por proyectil de arma de fuego con entrada sobre el omóplato izquierdo y salida con lesión en el brazo del mismo lado.

¿Quiénes son los detenidos?

Los detenidos dijeron llamarse Martín “N”, de 53 años (presunto agresor directo); Sergio “N”, de 46 años; Martín “N”, de 30 años; y Azael “N”, de 17. "Cabe señalar que, al verificar los nombres mediante cabina de radio, se confirmó que el agresor Martín “N” cuenta con orden de aprehensión por homicidio ", añadió la corporación.

EL INFORMADOR / RUBÍ BOBADILLA

Los detenidos y el arma fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, donde se encargarán de las investigaciones, afirmó la Policía de Tlaquepaque.

"Al día de hoy, tanto la mujer de 28 años como la oficial de esta Secretaría, fueron reportadas como estables y fuera de peligro", finalizó la corporación en el comunicado.

