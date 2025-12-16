FIGLOSNTE 16 entrega más de 7 mdp en recompensas a 164 socios en Jalisco

El Fideicomiso Global de Trabajadores de la Educación, Sección 16 (FIGLOSNTE 16) llevó a cabo la vigésimo tercera entrega de recompensas para sus socios inscritos en el rubro de Seguro de Vida, junto con la quinta entrega de incentivos por Cultura de Pago, los beneficios fueron asignados el 6 de diciembre de 2025 en Hacienda La Providencia y entregados el 13 de diciembre en el Auditorio del SNTE 16 en Guadalajara, Jalisco.

Este evento anual destaca el compromiso del fondo con el bienestar de sus agremiados. La ceremonia de asignación contó con la presencia de los órganos de administración y gobierno de la institución, quienes validaron la transparencia del proceso.

La entrega de beneficios incluyó 17 automóviles último modelo, destinados a los agraciados del Seguro de Vida, adicionalmente, se distribuyeron 96 premios consistentes en bolsas de dinero en efectivo, proporcionando un respaldo económico significativo a los beneficiarios.

Como parte de la iniciativa de Cultura de Pago, el FIGLOSNTE 16 entregó 50 pantallas Smart TV. Además, se sumó un automóvil último modelo adicional para reconocer a los socios con un historial ejemplar en sus contribuciones, fomentando así la responsabilidad financiera.

Reconocimiento a la previsión y lealtad

La derrama económica total por ambos conceptos superó los 7.3 millones de pesos, esta suma benefició directamente a un total de 164 socios, quienes han confiado en el FIGLOSNTE 16 para asegurar su futuro y mejorar sus condiciones económicas a lo largo de su vida laboral.

Los galardonados, con un notorio sentido de previsión, han participado activamente en los programas ofrecidos por el fondo. Esto refleja la confianza depositada en la institución y su capacidad para generar resultados tangibles que impactan positivamente la vida de los trabajadores.

Durante la ceremonia, se enfatizó el valor de la planificación financiera y la constancia, el presidente del Comité Técnico de FIGLOSNTE 16, Leonel de Jesús Mayorga Anaya, expresó: “Felicito de manera muy especial a cada uno de los ganadores que recibieron en esta ocasión estos grandes beneficios. Reiterar la invitación a los compañeros que aún no son parte, que confíen en el programa FIGLOSNTE 16, que se adhieran a sus rubros.

Como testimonio de esta entrega, les decimos que aquí está la responsabilidad y la credibilidad dispuesta”. Esta declaración subraya la fiabilidad de los programas de FIGLOSNTE 16 para sus miembros.

El FIGLOSNTE 16 continúa reafirmando su misión de ser un pilar fundamental en el desarrollo y estabilidad económica de sus miembros. La institución promueve la cultura del ahorro y la previsión entre los trabajadores.

Este tipo de programas no solo ofrece seguridad, sino que también incentiva la participación y el compromiso. La organización busca constantemente nuevas formas de apoyar a sus socios, adaptándose a sus necesidades y a las condiciones actuales del mercado.

La celebración anual de estas entregas subraya el impacto positivo que tiene la colaboración entre los socios y la administración del FIGLOSNTE 16. Esto refuerza la credibilidad y el rol de la institución en la comunidad educativa de Jalisco.

