FGR localiza tomas clandestinas de hidrocarburos en Tonalá y El Salto

La Fiscalía General de la República (FGR) localizó e inhabilitó dos tomas clandestinas de hidrocarburo en los municipios de Tonalá y El Salto, Jalisco, como parte de operativos en coordinación con Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Secretaría de la Defensa Nacional. De ambos hechos, ya se han abierto carpetas de investigación para deslindar responsabilidades conforme a la ley.

En el primer caso, la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Jalisco inició una investigación tras la localización de una toma clandestina en el municipio de Tonalá, en el kilómetro 232+800 del poliducto Salamanca–Guadalajara, a la altura del tramo Castillo–Zapopan, en las inmediaciones del poblado San Francisco Soledad reportada por personal de Seguridad Física de Pemex.

De acuerdo con la información oficial, durante esta acción no se reportaron personas detenidas y el material asegurado quedó a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), que continúa con la integración de la carpeta de investigación por delitos previstos en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos.

El segundo operativo se llevó a cabo en el municipio de El Salto, donde la FGR, a través del Ministerio Público Federal, cumplimentó una orden de cateo en un inmueble ubicado en la colonia Lomas del Salto.

Según la carpeta de investigación, durante recorridos de vigilancia en la zona, personal militar detectó una toma clandestina conectada a una manguera que conducía hacia un predio particular, del cual se desprendía un fuerte olor a hidrocarburo, tras dar aviso al MPF, se solicitó y obtuvo la orden judicial para intervenir el inmueble.

TAMBIÉN LEE: Lago de Chapala y presas de Jalisco cierran 2025 con niveles favorables

El cateo fue ejecutado por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con apoyo de peritos especializados. En el lugar se localizó una manguera de aproximadamente 200 metros de longitud, conectada directamente a la toma clandestina, así como cerca de 380 litros de hidrocarburo y un equipo de videograbación digital.

Los objetos asegurados quedaron bajo resguardo del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones correspondientes para determinar la responsabilidad de quienes resulten involucrados en estos hechos.

YC