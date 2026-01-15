FGR inhabilita tomas clandestinas de hidrocarburos en tres municipios de Jalisco

La Fiscalía General de la República (FGR) localizó e inhabilitó 13 tomas clandestinas de hidrocarburos en distintos puntos de Jalisco, como resultado de operativos realizados en coordinación con personal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex). Las acciones se llevaron a cabo en los municipios de Tlajomulco de Zúñiga, Degollado y Zapotlanejo, sin que se reportaran personas detenidas.

De acuerdo con información oficial, el Ministerio Público Federal (MPF) integra carpetas de investigación contra quien o quienes resulten responsables por delitos previstos en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos.

Dos tomas con fuga en Tlajomulco de Zúñiga

En el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, la FGR informó sobre la localización de dos tomas clandestinas con fuga en las inmediaciones del fraccionamiento Villas San Sebastián, a la altura del kilómetro 263+806 del poliducto Salamanca–Guadalajara.

Pemex logró controlar las fugas y asegurar el área. El material asegurado fue puesto a disposición del MPF para continuar con las diligencias correspondientes.

Seis tomas clandestinas en Degollado

En una acción distinta, autoridades federales localizaron seis tomas clandestinas en el municipio de Degollado, específicamente en el kilómetro 122+392, en las inmediaciones del poblado Tarimoro, también sobre el poliducto Salamanca–Guadalajara.

Al igual que en el resto de los casos, no se reportaron detenidos, y los indicios fueron asegurados para su análisis e integración a la investigación ministerial.

Cinco tomas más en Zapotlanejo

El tercer hallazgo se registró en el municipio de Zapotlanejo, donde fueron localizadas cinco tomas clandestinas en el kilómetro 216+152, en las inmediaciones del poblado La Paz, sobre el mismo poliducto.

Las autoridades federales informaron que la zona fue asegurada y que el MPF continuará con la integración de la carpeta de investigación para determinar responsabilidades.

Con estas acciones la FGR reitera su compromiso con la investigación y persecución de delitos federales, e hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar de manera anónima cualquier actividad relacionada con el robo de hidrocarburos, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, a través de líneas telefónicas y correos institucionales.

Las investigaciones continúan para identificar a los responsables de estas tomas clandestinas, una práctica que representa riesgos para la seguridad, daños a la infraestructura energética y pérdidas económicas para el país.

YC