¿De cuánto es la multa en Jalisco por usar el celular mientras manejas en 2026?

Usar el teléfono celular al volante no solo representa un riesgo para la seguridad vial, también puede impactar directamente en el bolsillo de las y los conductores en Jalisco.

De cara a 2026, esta práctica continúa catalogada como una falta grave y, con la actualización de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), las sanciones económicas están por incrementarse.

De acuerdo con la Policía Vial de Jalisco, el Reglamento de Movilidad y Transporte del Estado prohíbe el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos mientras se conduce un vehículo, incluso cuando este se encuentra detenido momentáneamente, como en un semáforo.

La infracción por utilizar el celular al manejar contempla una multa que va de 15 a 25 UMAs, lo que actualmente equivale a sanciones de entre mil 695 y dos mil 825 pesos. No obstante, este monto no se mantendrá igual durante todo el año.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó el pasado 8 de enero que el valor de la UMA será actualizado a partir del 1 de febrero de 2026, con un incremento del 3.69 por ciento respecto a 2025. Con ello, el nuevo valor de la UMA quedará establecido en 117.31 pesos diarios, 3,566.22 pesos mensuales y 42,794.64 pesos anuales.

Este ajuste tendrá un impacto directo en diversas sanciones administrativas, incluidas las multas de tránsito en Jalisco por hacer uso del celular mientras se maneja, por lo que el costo de dicha multa aumentará a partir de febrero a entre mil 759 y dos mil 932 pesos, por ello manejar sin distracciones será clave para evitar sanciones más elevadas en el Estado durante este año.

