Martes, 17 de Marzo 2026

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Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 17 de marzo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de El Salto

Por: Redacción web .

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 17 de marzo de 2026

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 17 de marzo de 2026

El clima en El Salto para este martes 17 de marzo prevé que estará con cielo claro con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 14%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Miércoles 18 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 11

Jueves 19 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 12

Viernes 20 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

Sábado 21 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

Domingo 22 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

Lunes 23 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Martes 24 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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