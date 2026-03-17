El género femenino es el motor operativo de la industria farmacéutica, destacando que la mayoría de las químicas farmacobiólogas en México son mujeres. Sin embargo, el acceso a posiciones estratégicas sigue siendo uno de los principales desafíos del sector.

La Directora de Capital Humano de Grupo Collins, Berenice Aguilar, explicó que en esa compañía, las mujeres ocupan alrededor del 64% de las diferentes posiciones. “En el equipo directivo y gerencial, mantenemos el 51% de presencia en liderazgos femeninos y seguimos trabajando en mantener un equilibrio en la estructura organizacional”.

Aunque México, específicamente Jalisco, no cuenta con cifras de liderazgos femeninos en el mercado nacional, varias fuentes regionales de Latinoamérica muestran tendencias relevantes.

“La industria farmacéutica latinoamericana ha incrementado la presencia de mujeres en cargos directivos, aunque aún lejos de la paridad. En algunos países, la participación femenina ha aumentado hasta un 20%”, detalló.

El estudio “Mujeres en los negocios 2024: Vías hacia la paridad”, desarrollado por Grant Thornton, reveló que la presencia de las mujeres en la alta dirección se redujo a 36%, mientras que, en el año previo (2023), su presencia en direcciones era del 38%.

Berenice Aguilar, responsable de Recursos Humanos de Grupo Collins -compañía que lidera María Teresa Tirado, quien es considerada la primera mujer presidenta ejecutiva en la industria farmacéutica mexicana-, recalcó la importancia de integrar equipos multidisciplinarios con hombres y mujeres.

“Seguimos fortaleciendo nuestros procesos internos para asegurar que, a partir del desempeño y las competencias de nuestro talento, se apoye el desarrollo laboral sin distinción de género. La integración de hombres y mujeres suma a la rentabilidad del negocio”, expuso.





Mujeres, motor de la industria farmacéutica

La Directora de Calidad de Grupo Collins, Josefina Santos, recordó que durante eventos y foros del sector salud en México, como Twenty Eight Women’s Health México, ejecutivas y científicas han destacado que las mujeres enfrentan grandes retos.

De acuerdo con ONU Mujeres, el género femenino en las industrias manufactureras enfrenta retos no solo vinculados a la cultura organizacional y estereotipos, sino a la inequidad estructural, reduciendo el flujo de talento femenino en posiciones clave.

En ese contexto, Josefina Santos dijo que a pesar de que la industria farmacéutica cuenta con una fuerza laboral mayoritariamente femenina (entre un 60 y 65%) en algunas áreas, el talento de las mujeres sigue siendo poco valorado en los niveles de alta dirección y toma de decisiones.

“Esta disparidad es conocida como ‘techos de cristal’, donde las mujeres están presentes en puestos de entrada, pero su representación disminuye significativamente a medida que se asciende en la jerarquía corporativa. Ahí es donde tenemos que estar las mujeres líderes con perfiles muy especializados, además de trabajar en el ámbito educativo para fomentar nuestros liderazgos y eliminar estereotipos”, expuso.

Por su parte, la Gerente Senior de Manufactura de Grupo Collins, Elia Pérez Guevara, afirmó que seis de cada diez profesionales que trabajan en la empresa son mujeres. “El alto talento femenino en áreas técnicas impulsa la calidad y continuidad de nuestras operaciones, dominando áreas críticas como control de calidad y producción”.

“La operación farmacéutica avanza gracias a la experiencia, precisión y compromiso de las mujeres, quienes han construido históricamente la base técnica del sector”, expuso Elia Pérez, quien es la responsable de las plantas de Productos Farmacéuticos Collins y Salud Natural.

Finalmente, Josefina Santos explicó que el desafío para la industria es asegurar que se mantenga el desarrollo de nuevos productos en el segmento de los medicamentos genéricos y cumplir con los estándares que garantizan su seguridad y eficacia.

Grupo Collins fortalece procesos internos para asegurar el apoyo al desarrollo laboral. ESPECIAL

Talento jalisciense a favor de la salud y el bienestar

Grupo Collins, empresa familiar 100% mexicana y orgullosamente tapatía con más de 58 años de historia, fue fundada por T. Baltazar Tirado Escamilla y ha logrado consolidar su presencia en segmentos de la salud y el bienestar con cuatro empresas: Productos Farmacéuticos Collins, Salud Natural, Collins División Veterinaria y Cultivos Naturales San Francisco.

La Compañía está integrada por aproximadamente mil 600 colaboradores, quienes operan seis plantas de producción: cinco dedicadas a la salud humana y la restante a la salud animal, ubicadas de manera estratégica en los municipios de Zapopan y Guadalajara, así como el centro de operaciones de Cultivos Naturales San Francisco, en La Barca, Jalisco.

CT