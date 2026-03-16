Lunes, 16 de Marzo 2026

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Vehículo choca contra un árbol en Guadalajara; hay un lesionado

Al arribo de las autoridades, localizaron una camioneta negra tipo pickup siniestrada sobre Chapalita y Lázaro Cárdenas

Por: Marck Hernández

Protección Civil y Bomberos de Guadalajara acudió al punto tras recibir el reporte inicial de personas prensadas tras un choque. ESPECIAL

Protección Civil y Bomberos de Guadalajara acudió al punto tras recibir el reporte inicial de personas prensadas tras un choque. ESPECIAL

Saldo de una persona lesionada dejó el choque de un vehículo en contra de un árbol esta mañana en el municipio de Guadalajara. Los hechos ocurrieron en el cruce de las avenidas Chapalita y Lázaro Cárdenas, al poniente del municipio tapatío.

Personal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara acudió al punto tras recibir el reporte inicial de un choque del cual habrían resultado personas prensadas.

Autoridades detallan el siniestro

Al arribo de las autoridades correspondientes, localizaron una camioneta negra tipo pickup, la cual se impactó contra un árbol de grandes dimensiones, según explicó Jesús Ávila, oficial bombero de la Unidad de Rescate de la corporación tapatía.

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"Impacta un árbol de grandes dimensiones sobre la calle de Lázaro Cárdenas. A nuestro arribo, hacemos la valoración de un masculino de aproximadamente 41 años de edad en apoyo con Cruz Roja", declaró.

De acuerdo con el oficial, la causa del accidente habría sido el exceso de velocidad del vehículo, por lo que recordó a la ciudadanía que, durante los días feriados como este lunes, se pide evitar el exceso de velocidad y extremar precauciones.

La persona tenía lesiones causadas por el impacto y, contrario a lo que se había reportado, no se encontraba prensado, por lo que solamente requirió la atención del personal de la Cruz Roja Guadalajara.

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