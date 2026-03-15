La Presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la postura del exmandatario Andrés Manuel López Obrador, expresada desde sus redes sociales, acerca de seguir enviando ayuda humanitaria y petróleo a Cuba.

Desde Compostela, Nayarit, durante un evento centrado en la Pensión Bienestar para Mujeres, la Jefa del Ejecutivo declaró que la publicación de su antecesor habla de " la grandeza del corazón ".

"El [ex]presidente que está ahora en retiro [...] dijo 'me siento muy herido por lo que le pasa al pueblo de Cuba', porque [...] tiene muchos años que Estados Unidos y otros países hicieron un bloqueo: no le permiten que lleguen productos. Recientemente hicieron otro bloqueo para que no llegara petróleo y están sufriendo los hermanos cubanos ", dijo.

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Sheinbaum llama a la fraternidad

La Mandataria instó a las y los mexicanos a sumarse a la ayuda humanitaria para Cuba mediante la opción bancaria que ofreció López Obrador desde sus redes sociales. Aclaró que, aunque se esté de acuerdo o no con la actual administración en el país caribeño, el pueblo merece la atención porque una postura política "no tiene que hacer que el pueblo sufra" .

"Hay quien dice 'yo no estoy de acuerdo con el gobierno de Cuba', está bien, pero eso no tiene que hacer que el pueblo sufra. Por eso, él llamó ayer a la solidaridad del pueblo de México para apoyar al pueblo de Cuba como otras personas que hace tiempo llamaron a esa solidaridad", instó.

Crítica a la oposición

Sheinbaum comentó que, desde la publicación del expresidente, integrantes de la oposición en México manifestaron su inconformidad en redes sociales, pero aseveró que la intención de López Obrador por ayudar a Cuba viene "del corazón".

" [...] hagan de cuenta que la oposición, los adversarios, ¡bueno!, se volvieron locos ; dijeron 'cómo es posible que haya salido a hablar de un pueblo hermano', pues cómo no va a salir a hablar [...] saben de qué habla eso, de la grandeza del corazón. [...] Vamos a seguir apoyando al pueblo de Cuba desde el gobierno, y quien quiera apoyar que apoye", sentenció.

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FF