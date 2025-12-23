Un jalisciense se encuentra entre las víctimas del accidente del avión naval que cayó en Texas, Estados Unidos el pasado 22 de diciembre.

Se trata del médico jalisciense, Juan Alfonso Adame González, quien era originario del municipio de Tomatlán, ubicado en la Costa de Jalisco.

El percance ocurrió cuando un pequeño avión de la Marina de México que transportaba a un joven paciente y otras siete personas se estrelló el lunes cerca de Galveston, causando la muerte de al menos cinco personas, informaron las autoridades.

El jalisciense Juan Alfonso Adame González, formaba parte del equipo que acompañaba al equipo que trasladaba a un paciente con quemaduras y que había partido desde Mérida, en el Estado de Yucatán.

Familiares del médico jalisciense han compartido publicaciones en redes sociales donde lamentaron la pérdida, asegurando que se dedicaba a causas humanitarias y tenía un compromiso con la salud.

Parte de los tripulantes de la aeronave eran civiles que formaban parte de la Fundación Michou y Mau, organización sin fines de lucro que brinda apoyo a niños mexicanos con quemaduras graves.

Galveston, una isla turística conocida por sus playas, se encontraba bajo condiciones de niebla durante la tarde del lunes. Según Cameron Batiste, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, un banco de niebla redujo la visibilidad a unos 800 metros alrededor de las 14:30 horas, fenómeno que podría persistir hasta la mañana del martes.

