En unas cuantas horas será Nochebuena y luego llegará la ansiada Navidad. En estas fiestas, muchas personas esperan tener algunos días extra de descanso y convivencia con su familia y seres queridos, entre ellos está Claudia Sheinbaum, la Presidenta de México, quien luego de anunciar sus vacaciones en Acapulco, también declaró que se suspenden las conferencias matutinas en Palacio Nacional.

Al inicio de la conferencia de este martes, la Mandataria planteó a las y los periodistas una votación a mano alzada, en la que decretó "un empate", por lo que al término de la misma, volvió a realizar el ejercicio, en la que, por mayoría de votos, suspendió las conferencias "Mañaneras" hasta el próximo lunes 29 de diciembre .

"A ver vamos a votar otra vez, ¿quién quiere que haya conferencia mañanera del pueblo mañana?", dijo la Presidenta al tiempo que varias reporteras y reporteros levantaron la mano.

Posteriormente, preguntó: "¿Quién quiere que no haya mañanera del pueblo mañana? Sin abstenciones; 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14, 15, no pues ya ganaron, 16, 17".

Por lo anterior, Sheinbaum declaró que no habrá conferencia matutina desde Palacio Nacional este miércoles 24 de diciembre, y volverán hasta el 29 de diciembre .

"Le vamos a dar vacaciones a toda la fuente de Presidencia, a todos los compañeros y compañeras, a quienes agradecemos, a todos y todas que este año estuvimos juntos a las 7:30 de la mañana en punto", señaló.

Sheinbaum deseó Feliz Navidad a México

"A todos los que nos escuchan y nos ven, Feliz Navidad, que pasen una buena Nochebuena, Feliz Navidad, que les traigan muchos regalos Santa Claus a todos los niños y las niñas, y nos vamos a ver hasta el lunes 29, tres días de vacaciones, nos vamos a tomar unos días y vamos a seguir informando, trabajando, leyendo, publicando en las redes de todo lo que hemos hecho este año", detalló.

Sheinbaum dijo que aún no sabe lo que cenará este 24 de diciembre, pero adelantó que habrá romeritos: "Uy, todavía no sé; romeritos, eso es lo que más me gusta" .

Al término, pidió que se reprodujera la canción de "Feliz Navidad", interpretada y escrita por el cantautor puertorriqueño José Feliciano, lanzada en 1970.

