Policías de Tlaquepaque y Bomberos realizan operativos contra la pirotecnia

Como parte de las acciones preventivas para salvaguardar la integridad de las familias, oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, en coordinación con Bomberos del municipio, realizan operativos en distintos puntos de la ciudad.

Estas acciones se han desplegado en tianguis, mercados, comercios y en la vía pública, con el objetivo de detectar y retirar la venta y el almacenamiento de pirotecnia y pólvora, a fin de reducir riesgos de accidentes, incendios y afectaciones al entorno.

Derivado de estos trabajos, hasta el día de hoy se han asegurado aproximadamente 300 kilogramos de diversos artículos elaborados con pólvora, evitando su posible uso o comercialización y disminuyendo riesgos para la población.

Durante los operativos, al detectar algún comercio o persona que ofrezca este tipo de productos, personal de Protección Civil solicita el permiso federal correspondiente para la venta de artículos con pólvora; en caso de no contar con dicho documento, los productos son retirados de manera preventiva. A cada persona se le entrega un folio con el total de artículos asegurados y se le invita a realizar el trámite del permiso correspondiente para que, una vez cumplidos los requisitos legales, pueda solicitar la devolución de los productos.

Te puede interesar: Incendio arrasa con parte de un departamento en Guadalajara

Los recorridos y revisiones continuarán de manera permanente durante la temporada decembrina, reforzando la estrategia de prevención para proteger a la población, en especial a niñas, niños, personas adultas mayores, mascotas y al medio ambiente.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque refrendó su compromiso de seguir trabajando de forma coordinada para mantener un municipio más seguro y en paz.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS