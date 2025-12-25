Múltiples fogatas fueron apagadas por parte de las corporaciones de Protección Civil y Bomberos de algunos municipios del Área Metropolitana de Guadalajara.

En Guadalajara, PC municipal detalló que fueron solo 4 fogatas que atendieron durante la noche.

En el caso de Zapopan, la Dirección de PC municipal informó que hizo 13 exhortos para apagar fogatas, esto en las zonas de Valle de los Molinos, Ejido Copala, Nuevo México, Las Agujas, Prados de Santa Lucía, Nextipac, Lomas de Tabachines y Villas de Guadalupe.

En Tlajomulco de Zúñiga, solamente fueron tres fogatas apagadas en colonias como Valle de Tejeda, Chulavista y Hacienda Santa Fe.

Otros incidentes decembrinos

El municipio informó que también se han asegurado un aproximado de 80 kilogramos de pirotecnia durante los recorridos de vigilancia al igual que 13 incendios en pastizales y lotes baldíos , que afectaron más de tres hectáreas y media en colonias como Tlajomulco Centro, Lomas de Tejeda, Hacienda Santa Fe, Lomas del Sur, Concepción del Valle, Lomas del Mirador, Villa Fontana Aqua y Paseos del Valle.

