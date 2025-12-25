Jueves, 25 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco | Seguridad

Apagan fogatas durante Nochebuena en el AMG

Al menos 11 colonias estuvieron involucradas en estas indebidas prácticas durante la noche del 24 de diciembre

Por: Marck Hernández

Autoridades también aseguraron aproximadamente 80 kilogramos de pirotecnia durante recorridos de vigilancia. ESPECIAL / Protección Civil

Autoridades también aseguraron aproximadamente 80 kilogramos de pirotecnia durante recorridos de vigilancia. ESPECIAL / Protección Civil

Múltiples fogatas fueron apagadas por parte de las corporaciones de Protección Civil y Bomberos de algunos municipios del Área Metropolitana de Guadalajara.

En Guadalajara, PC municipal detalló que fueron solo 4 fogatas que atendieron durante la noche.

En el caso de Zapopan, la Dirección de PC municipal informó que hizo 13 exhortos para apagar fogatas, esto en las zonas de Valle de los Molinos, Ejido Copala, Nuevo México, Las Agujas, Prados de Santa Lucía, Nextipac, Lomas de Tabachines y Villas de Guadalupe.

Lee también: "El Torito" infraccionó a sólo tres conductores durante la Nochebuena 

En Tlajomulco de Zúñiga, solamente fueron tres fogatas apagadas en colonias como Valle de Tejeda, Chulavista y Hacienda Santa Fe.

Otros incidentes decembrinos

El municipio informó que también se han asegurado un aproximado de 80 kilogramos de pirotecnia durante los recorridos de vigilancia al igual que 13 incendios en pastizales y lotes baldíos, que afectaron más de tres hectáreas y media en colonias como Tlajomulco Centro, Lomas de Tejeda, Hacienda Santa Fe, Lomas del Sur, Concepción del Valle, Lomas del Mirador, Villa Fontana Aqua y Paseos del Valle.

Te recomendamos: Conoce los tres trabajos que serán obsoletos en el futuro, según la IA 

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * 

FF

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones