El caso del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, asesinado en 2025, ha dado un giro este viernes luego de que fuera detenida una funcionara presuntamente involucrada.

Yesenia Méndez Rodríguez, secretaria particular de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, fue detenida este viernes por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía de Michoacán por su presunta implicación en el asesinato de Carlos Manzo .

Según el Registro Nacional de Detención, la mujer fue detenida en la colonia centro del municipio de Uruapan.

Suman cinco detenidos por asesinato de Carlos Manzo

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, destacó diversas detenciones relacionadas con el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre pasado.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, García Harfuch indicó que se cuenta con información para seguir con detenciones relacionadas con el caso.

"Con los indicios recabados, contamos con más información para continuar con las detenciones relacionadas con este caso", expuso, y agregó que como resultado del esquema de colaboración interinstitucional se logró la detención de integrantes y líderes del grupo delictivo responsable del homicidio.

Recordó que el autor material del homicidio, Víctor Manuel "N", murió el día del ataque, y que Ramiro "N" y Fernando Josué "N", quienes también participaron en el ataque, fueron encontrados sin vida días después.

Las detenciones relacionadas con este caso son las de Jorge Armando "N", alias "El Licenciado"; Ricardo "N", quien se desempeñaba como taxista al servicio del grupo criminal, y Antonio "N", "El Pelón", relacionado con delitos de cohecho y contra la salud, e identificado como reclutador de adictos para realizar actividades criminales.

García Harfuch indicó que el 9 de diciembre fue detenido Gerardo "N", quien era colaborador y mantenía comunicación con los otros sujetos, y el 24 de diciembre se detuvo a Alejandro Baruch "N", alias "KOZ", en un operativo entre autoridades federales y estatales.

