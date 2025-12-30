El día de ayer, a través de las cuentas oficiales en redes sociales de Protección Civil Jalisco se informó sobre el avistamiento de un cocodrilo en una playa del estado. Específicamente el espécimen fue localizado en playas de Tenacatita en el tramo comprendido entre La Manzanilla y Boca de Iguanas.

Las indicaciones de las autoridades hasta el momento son de mantenerse alerta y seguir las indicaciones de personal guardavidas y elementos de Protección Civil en sus dependencias municipal y estatal para evitar cualquier percance con el animal silvestre.

De igual forma, oficiales de Protección Civil Jalisco se mantienen en coordinación con autoridades municipales y ambientales en búsqueda de resguardar a la población visitante de las playas del estado, además de monitorear el movimiento del cocodrilo para priorizar su seguridad. Hasta el momento el reptil no ha sido resguardado para su reubicación.

Protección Civil Jalisco exhorta a la población no acercarse al cocodrilo, así como evitar interacciones y atender las indicaciones del personal en sitio, además de informarse del estado de las playas del estado a través de medios oficiales.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

¿Dónde se encuentra Tenacatita?

La Bahía de Tenacatita está a 385 kilómetros del centro de Guadalajara en un viaje de poco más de cinco horas por la autopista a Colima o tomando camino hacia Puerto Vallarta y saliendo en la parte de Costalegre.

La presencia de cocodrilos en este mar se debe a que cerca de la playa se encuentra un río con manglares que suelen ser espacios habitados por estos animales, así como caimanes, cangrejos y otros animales silvestres.

Te puede interesar: Martes y Miércoles del Campo en Soriana: Estas son las ofertas de hoy y mañana 30 y 31 de diciembre

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

