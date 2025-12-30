Martes, 30 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el martes 30 de diciembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Chapala

Por: Redacción web .

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el martes 30 de diciembre de 2025

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el martes 30 de diciembre de 2025

El clima en Chapala para este martes 30 de diciembre anticipa que estará con nubes dispersas con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 11 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 58%.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Miércoles 31 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Jueves 1 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Viernes 2 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Sábado 3 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Domingo 4 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Lunes 5 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Martes 6 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Cancún
Clima en Tlaquepaque
Clima en Mazamitla
Clima en Tonalá
Clima en Guadalajara
Clima en Tapalpa
Clima en El Salto
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Zapopan
Clima en Monterrey
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Ciudad de México
Clima en Puerto Vallarta

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones