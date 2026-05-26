Con más de 80 actividades culturales y artísticas, Mazamitla albergará la cuarta edición del Festival Internacional del Venado, una iniciativa que nació como una estrategia para recuperar el turismo en el Pueblo Mágico y que hoy busca consolidarse como un espacio de convivencia comunitaria, intercambio cultural y construcción de paz a través del arte.

El encuentro se realizará del 6 al 28 de junio, de jueves a domingo, y tendrá a Canadá como país invitado. Durante casi un mes, las calles, plazas y espacios públicos del municipio albergarán conciertos, cine al aire libre, talleres, espectáculos circenses, actividades deportivas y exposiciones, todas gratuitas.

“Hablar del Festival del Venado es hablar de comunidad. Es hablar de cultura como una herramienta capaz de generar cohesión social, fortalecer los vínculos familiares, recuperar el espacio público y abrir oportunidades para la creatividad, la convivencia y la construcción de paz”, expresó Andrea Lavica, directora general del festival.

La organizadora destacó que la edición 2026 fue concebida como un puente cultural entre México y Canadá, por lo que la programación mantendrá un equilibrio entre ambas identidades. “50% de las actividades pertenecen a la cultura canadiense y 50% de las actividades pertenecen a la cultura mexicana y particularmente a lo relacionado con la identidad de Jalisco”, explicó.

¿Cuándo inaugurarán el Festival Internacional del Venado?

La inauguración se realizará el próximo 6 de junio a las 19:00 horas con un concierto de la agrupación ARCANO, además de la participación de Combine The Band, que acercará al público a la música country. A lo largo del festival también participarán agrupaciones como Ecos del Mundo, así como la Orquesta Típica de Jalisco y el coro Redes y Cantos de Chapala.

“Este festival no busca únicamente ofrecer entretenimiento, sino construir memoria e identidad. Hoy más que nunca necesitamos espacios que nos permitan volver a encontrarnos”, añadió Lavica.

Además de la música, el festival incluirá obras de teatro familiar, espectáculos de danza y circo, noches de leyendas, lecturas dramatizadas y activaciones literarias. También habrá más de 25 talleres artísticos gratuitos enfocados en artesanías, máscaras, mosaicos, dibujo y pintura, dirigidos a públicos de todas las edades.

Uno de los proyectos especiales de esta edición será “Ventanas al Pasado”, instalación creada por el influencer y estudiante de arquitectura Gustavo Ibarra, conocido como Gust.arqui. La propuesta utilizará inteligencia artificial para intervenir fotografías antiguas de Mazamitla y recrear espacios desaparecidos o transformados por el tiempo.

“Esta experiencia busca acercar a los visitantes a la memoria natural y arquitectónica de Mazamitla a través de la animación. Mediante inteligencia artificial se animan y colorean fotografías antiguas que serán proyectadas en grandes mamparas dentro de la Casa Antigua de Mazamitla”, explicó Lavica.

También sumarán torneo de futbolito

La directora señaló que el proyecto pretende generar conciencia sobre el valor del patrimonio y la memoria colectiva del municipio. La instalación podrá visitarse todos los viernes y sábados del festival.

El componente deportivo también formará parte de la programación debido a la celebración de la Copa Mundial FIFA 2026. Cada domingo habrá torneos de futbolito en la plaza principal y se colocará una pantalla gigante para transmitir los partidos.

Carlos Becerra Mayorquín, presidente del Festival del Venado, destacó que el programa también contempla eventos paralelos como el Festival Masa Cerveza Fest. “Serán cinco semanas las que tenemos eventos continuos. Queremos reiterar la invitación a todas las personas para que nos visiten en Mazamitla”.

Por su parte, Mauricio Servín Carreón, vicepresidente de los Comités de Pueblos Mágicos de México, subrayó la importancia de mantener vivo un proyecto cultural de esta magnitud y reconoció el esfuerzo realizado durante todo el año para consolidarlo.

“Estamos tratando de recuperar que el turismo vaya a Mazamitla. Es fundamental que con los medios de comunicación nos ayuden a divulgar estos festivales”, comentó. Además, adelantó que el municipio tendrá actividades mensuales hasta diciembre para fortalecer la oferta turística y cultural del destino.

Uno de los invitados especiales será el artista jalisciense José Luis Malo, quien presentará la exposición “Portador de Paz”, integrada a la muestra permanente “El Camino del Venado”, donde también participarán creadores locales y artistas que intervinieron esculturas monumentales en ediciones anteriores.

“Espero que asistan, que hagan la mejor promoción porque Mazamitla vale la pena vivirlo. Y ahora con actividades culturales tan importantes, con este festival que va en ascenso, creo que vale mucho la pena ir”, expresó el artista.

Los organizadores aseguran que una de las principales enseñanzas del festival ha sido la necesidad de trabajar de manera conjunta con la comunidad local.

“Algo muy importante que hemos aprendido es la relevancia de trabajar de la mano de los habitantes, comerciantes y empresarios del territorio. No podemos hablar de gestión cultural sin involucrar directamente a quienes van a ser tocados por estas actividades”, explicó Andrea Lavica.

La directora aseguró que el impacto del proyecto ha sido tangible desde su primera edición. “Tras el primer festival se recuperó poco más del 80% del turismo en Mazamitla. Eso nos habla del enorme potencial transformador que tiene el arte cuando se utiliza también como una herramienta social”.

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AO

