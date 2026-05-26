Imagina que estás viendo el último capítulo de “The Boys”, maldiciendo el Deus ex machina que se sacaron de la nada, preguntándote de qué sirvió hacer tanto en las temporadas pasadas; crear el virus para exterminar a los súpers, andar congelando y descongelando a Soldier Boy, entrenar a Marie Moreau como la segunda más poderosa, cuando ¡tracas! el WiFi se pone lentísimo o, peor tantito, se te cae en pleno clímax.

Supongamos que el escenario es distinto y, simplemente, tu internet va lento en el peor momento posible. Si buscas una solución inmediata, te habrás topado con un consejo medio raro, un trucazo que te devolverá el coraje al ver el final de la serie o lo que sea que estés haciendo; colocar una simple monedita sobre el módem.

Miles de usuarios con mucho tiempo libre en la internet aseguran que este diminuta aleación hace magia —y no, no es pagarnos unos chicles en el OXXO— al volver la señal inalámbrica veloz, estable y potente como nuestro futuro, pero, ¿será verdad o son todas patrañas?

¿Para qué sirve este sencillísimo truco casero?

Quienes defienden esta práctica afirman que el metal de la moneda actúa como una especie de antena adicional para el Wi-Fi de tu hogar. Según la creencia, el material conductor ayuda a amplificar las ondas electromagnéticas, permitiendo que la señal llegue a los rincones más alejados de tu casa.

Pero, pero, pero, los ingenieros y expertos en telecomunicaciones tienen una opinión bien distinta a este fenómeno de internet. La realidad es que la ciencia detrás de las redes inalámbricas modernas no funciona con "magia" metálica ni con remedios caseros improvisados. No, no, aquí nada de magias.

Mejor ni lo intentes, tu módem de WiFi se pondrá triste

Los profesionales advierten que una moneda común no tiene el tamaño, el diseño ni la forma para mejorar la banda de 5 GHz o la de 2.4 GHz. De hecho, colocar objetos de metal cerca de las antenas transmisoras puede generar interferencias indeseadas que empeorarán tu experiencia de navegación.

Además de ser inútil para la señal, existe un riesgo físico muy real y peligroso que podría arruinar tu equipo por completo en cuestión de horas. La gran mayoría de los enrutadores modernos tienen rejillas de ventilación en la parte superior para disipar el calor y evitar el sobrecalentamiento. Si tapas accidentalmente estas salidas de aire vitales con una moneda, el calor se acumulará rápidamente en el interior de los componentes electrónicos. Esto provocará, en el mejor de los casos, que tu internet se vuelva aún más lento, o en el peor, que el aparato se queme definitivamente.

Peor aún, si la moneda llega a deslizarse por las ranuras de ventilación y cae directamente dentro de la placa base, provocará un cortocircuito fulminante. Lo cual te dejará sin conexión y sin un quinientón de más al pagarle la reposición a tu proveedor.

Recomendaciones rápidas para mejorar tu internet de verdad

Si vives en Guadalajara, Zapopan o en cualquier otra parte de Jalisco, sabes lo frustrante que es perder la señal a mitad de una película o peor, videollamada de trabajo. Por eso, es momento de olvidar las monedas mágicas y comenzar a aplicar estos consejos técnicos que sí están comprobados:

Pon tu módem en un lugar alto y céntrico de tu casa, libre de obstáculos. Evita paredes gruesas, espejos grandes y electrodomésticos como el microondas. Si tu casa es muy grande, invierte en un buen sistema Mesh o extensores de señal certificados.

Recuerda que la posición física de las antenas también es un factor clave para que la señal llegue con fuerza a tu Smart TV o consola de videojuegos. Si tu equipo tiene dos antenas externas, los técnicos recomiendan colocar una en posición vertical y la otra en posición horizontal para maximizar la cobertura espacial.

Asimismo, realizar un reinicio preventivo desconectando el aparato de la corriente una vez al mes ayuda a limpiar la memoria caché y agilizar los procesos internos. Aunque los trucos de redes sociales parezcan inofensivos, no te fíes que podrían ser solo patrañas.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AO