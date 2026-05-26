Este es el costo de las placas en Jalisco tras vencer el plazo de sustitución

El próximo 29 de mayo vence la última prórroga establecida por el Gobierno de Jalisco para la sustitución gratuita de placas vehiculares, para aquellos vehículos con diseños anteriores al 2018. Y a partir del día siguiente, oficialmente inicia el periodo para la aplicación de multas para quienes circulen con placas no vigentes.

El canje de láminas para las y los conductores de los 1.6 millones de vehículos que debían reemplacar fue gratuito durante todo 2025, gracias al programa "3x1", que incluía el pago del refrendo, pago de verificación y las placas.

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Sin embargo, a partir del 30 de mayo, aquellas personas que no pagaron o no iniciaron su trámite en 2025 deberán hacer el trámite desde 0 con los costos que aplican los movimientos para este año.

¿Cuánto costará hacer el trámite de reemplacamiento en Jalisco durante 2026?

De acuerdo con la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco 2026, este año la dotación de placas nuevas, ya sea para canje o vehículos nuevos, tiene un costo de 2 mil 502 pesos.

Sin embargo, este no es el único costo que deben considerar las y los automovilistas que deseen hacer el trámite este 2026, pues existen derechos adicionales que debe saldar como parte del trámite, como el costo correspondiente a las modificaciones obligatorias de inscripción e historial en el Padrón Vehicular del Estado.

En este sentido, la Ley de Ingresos del Estado considera cuestiones como la Baja Vehicular de Automotores Registrados en el Estado, que tiene un costo de 409 pesos. De acuerdo con testimonios recabados de personas que ya hicieron su trámite con base en las disposiciones de este 2026, el costo total del trámite ronda los 4 mil pesos.

Para agendar una cita para este trámite y conocer los requisitos del mismo, es necesario ingresar a la plataforma https://agendador-shp.jalisco.gob.mx/, en la que se brinda toda la orientación necesaria al respecto, incluyendo los pasos y números de contacto para cualquier duda.

El 30 de mayo inicia el periodo de multas contra placas no vigentes

Por otra parte, a partir del 30 de mayo oficialmente inicia el periodo para la aplicación de sanciones contra automovilistas que no cambiaron sus placas (vehículos con placas con el diseño de "Maguey, Minerva, Gota" y anteriores).

La sanción se acoge a la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte de Jalisco y su Reglamento, que señala que la sanción por circular con una matrícula vencida amerita una multa de entre los 20 y los 60 UMAS, es decir, entre los 2 mil 260 a los 6 mil 790 pesos.

Sin embargo, de acuerdo con el comisario de la Policía Vial de Jalisco, Jorge Arizpe, no se trata de una "cacería" contra personas infractoras, y lo que se busca es que las y los conductores de Jalisco se mantengan al día en cuanto a sus obligaciones vehiculares.

¿Dónde denunciar actos de corrupción de policías viales?

Sin embargo, es importante que la ciudadanía conozca sus derechos y obligaciones vehiculares para evitar que una placa sin vigencia sea un motivo de extorsión por parte de agentes quienes pudieran hacer mal uso de la medida.

Ante cualquier amenaza sobre alguna sanción adicional, se recomienda verificar la información en la Ley de Seguridad Vial y su reglamento, a fin de corroborar la información, y no brindar ningún monto a ningún oficial en calle para evitar las sanciones, pues esto incurre en actos de corrupción sancionables.

Ante cualquier caso que pudiera ocurrir en este sentido la ciudadanía puede llamar de inmediato al 089 para dar aviso a las autoridades sobre el intento de extorsión, o si se concretó, denunciar ante la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco al 3316537783 / 3316537784, o en sus instalaciones en Amado Aguirre 857, Col. Jardines Alcalde, en Guadalajara. También se puede presentar de manera anónima en la plataforma: https://fiscaliaanticorrupcion.jalisco.gob.mx/denuncia

Solo es necesario un correo electrónico para el seguimiento, y añadir el número de placa y unidad del agente que habría cometido el acto de corrupción.

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