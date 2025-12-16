Martes, 16 de Diciembre 2025

Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 16 de diciembre

Lee aquí el listado completo de ofertas para el tercer Martes de Frescura en Walmart de diciembre

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Las ofertas por el Martes de Frescura este 16 de diciembre son válidas en las más de 2 mil sucursales físicas de Walmart y en su tienda en línea. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Hoy 16 de diciembre, Walmart tiene su tercer Martes de Frescura del mes. Los martes de cada semana, la cadena de supermercados con importante presencia a nivel nacional ofrece los mejores precios para frutas, verduras y carnes, así como otros alimentos perecederos. Las promociones pueden aprovecharse en cualquiera en sus más de 2 mil sucursales o a través de la tienda en línea de su página web.

En caso de elegir aprovechar el Martes de Frescura en Walmart a través de la modalidad en línea, tendrás la oportunidad de solicitar el envío a domicilio, con un costo extra, o aplicar a la modalidad de "pick-up", con la que podrás pasar por tu pedido siempre y cuando logres una compra mínima de $299 pesos. Recuerda ser muy específico con las condiciones de maduración en las que deseas que estén las frutas y verduras.

De lo contrario, podrías organizar una vuelta a alguna de las múltiples sucursales de Walmart en el país. Los descuentos por el Martes de Frescura se mantendrán durante el largo horario en tiendas del día de hoy que va desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Recuerda que las ofertas se encuentran predominantemente en la sección de refrigeradores para carnes y distintas proteínas animales, así como en la sección de mercado para frutas y verduras.

Estas son las ofertas del Martes de Frescura en Walmart para hoy 16 de diciembre

Frutas y verduras

  • Elote blanco por pieza a $6.90 pesos
  • Naranja por kilo a $14.50 pesos
  • Piña miel por kilo a $16.90 pesos
  • Manzana gala por kilo a $34.90 pesos
  • Manzana Granny Smith por kilo a $34.90 pesos
  • Perón Golden  kilo a $34.90 pesos
  • Cilantro por pieza a $7.90 pesos
  • Espinaca por pieza a $7.90 pesos
  • Limón agrio por kilo a $19.90 pesos
  • Limón sin semilla por kilo a $19.90 pesos
  • Caña por kilo a $22.90 pesos
  • Jitomate bola por kilo a $27.90 pesos
  • Jitomate saladet por kilo a $27.90 pesos
  • Toronja por kilo a $29.90 pesos
  • Zarzamora por pieza a $39.90 pesos
  • Blueberry por pieza a $39.90 pesos
  • Frambuesa por pieza a $39.90 pesos
  • Mandarina por kilo a $39.90 pesos
  • Guayaba por kilo a $39.90 pesos
  • Tejocote por kilo a $39.90 pesos
  • Fresa por pieza a $49.90 pesos
  • Champiñón por kilo a $99 pesos

Carnes y pescados

  • Pierna de cerdo en trozo: 114.00 por kilo
  • Filete de tilapia: 115.00 pesos por kilo
  • Pechuga de pollo sin piel: 159.00 pesos por kilo
  • Milanesa de pechuga de pollo: 174.00 pesos por kilo
  • Camarón chico sin cabeza por kilo a $199 pesos

