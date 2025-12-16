Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 16 de diciembre

Hoy 16 de diciembre, Walmart tiene su tercer Martes de Frescura del mes. Los martes de cada semana, la cadena de supermercados con importante presencia a nivel nacional ofrece los mejores precios para frutas, verduras y carnes, así como otros alimentos perecederos. Las promociones pueden aprovecharse en cualquiera en sus más de 2 mil sucursales o a través de la tienda en línea de su página web.

En caso de elegir aprovechar el Martes de Frescura en Walmart a través de la modalidad en línea, tendrás la oportunidad de solicitar el envío a domicilio, con un costo extra, o aplicar a la modalidad de "pick-up", con la que podrás pasar por tu pedido siempre y cuando logres una compra mínima de $299 pesos. Recuerda ser muy específico con las condiciones de maduración en las que deseas que estén las frutas y verduras.

De lo contrario, podrías organizar una vuelta a alguna de las múltiples sucursales de Walmart en el país. Los descuentos por el Martes de Frescura se mantendrán durante el largo horario en tiendas del día de hoy que va desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Recuerda que las ofertas se encuentran predominantemente en la sección de refrigeradores para carnes y distintas proteínas animales, así como en la sección de mercado para frutas y verduras.

Estas son las ofertas del Martes de Frescura en Walmart para hoy 16 de diciembre

Frutas y verduras

Elote blanco por pieza a $6.90 pesos

Naranja por kilo a $14.50 pesos

Piña miel por kilo a $16.90 pesos

Manzana gala por kilo a $34.90 pesos

Manzana Granny Smith por kilo a $34.90 pesos

Perón Golden kilo a $34.90 pesos

Cilantro por pieza a $7.90 pesos

Espinaca por pieza a $7.90 pesos

Limón agrio por kilo a $19.90 pesos

Limón sin semilla por kilo a $19.90 pesos

Caña por kilo a $22.90 pesos

Jitomate bola por kilo a $27.90 pesos

Jitomate saladet por kilo a $27.90 pesos

Toronja por kilo a $29.90 pesos

Zarzamora por pieza a $39.90 pesos

Blueberry por pieza a $39.90 pesos

Frambuesa por pieza a $39.90 pesos

Mandarina por kilo a $39.90 pesos

Guayaba por kilo a $39.90 pesos

Tejocote por kilo a $39.90 pesos

Fresa por pieza a $49.90 pesos

Champiñón por kilo a $99 pesos

Carnes y pescados

Pierna de cerdo en trozo: 114.00 por kilo

Filete de tilapia: 115.00 pesos por kilo

Pechuga de pollo sin piel: 159.00 pesos por kilo

Milanesa de pechuga de pollo: 174.00 pesos por kilo

Camarón chico sin cabeza por kilo a $199 pesos

