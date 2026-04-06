Festival del Vino Mexicano 2026 en Guadalajara: Fecha, precios, sede, actividades y más

Consolidándose como una de las experiencias más interesantes y aclamadas de la región, la edición 12 del Festival del Vino Mexicano (Fevino) tendrá nuevamente como sede oficial la ciudad de Guadalajara, gracias a su compromiso por ofrecer un espacio seguro y agradable de interacción con las marcas y la industria nacional.

Al igual que todos los años, el Fevino 2026 busca ser una experiencia recreativa que invita tanto a tapatíos como a visitantes a divertirse, degustar y explorar todo lo que esconde el mundo de la vinicultura.

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Con más de 60 bodegas y enólogos participantes, quienes serán los encargados de ofrecer conversatorios, experiencias, catas y espacios de convivencia, el festival se ha posicionado como una alternativa ideal para escapar de la rutina, probar algo nuevo, fortalecer relaciones comerciales y conocer más sobre el vino hecho en México.

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo el Festival del Vino Mexicano 2026?

La organización del evento dio a conocer que l a próxima edición del festival tendrá lugar el sábado 25 de abril de 2026 en el Jardín Parque Ávila Camacho, en Guadalajara, Jalisco.

La jornada arrancará a las 12:00 horas, mientras que las experiencias especiales con registro previo se llevarán a cabo entre las 15:00 y las 17:00 horas.

¿Qué actividades habrá en el Fevino 2026?

Además de recorrer los stands de productores y proveedores mexicanos para conocer más sobre sus procesos, la experiencia incluye catas guiadas con expertos, talleres, conversatorios, degustaciones y música en vivo, todo con la intención de que puedas disfrutar una tarde entre copas, charlas y buen ambiente.

También podrás elevar tu experiencia al reservar una propuesta gastronómica liderada por algunos de los chefs mexicanos más reconocidos , quienes mostrarán cómo lograr la combinación perfecta entre vino, comida y acompañamientos.

INSTAGRAM/@fevinomx

¿Cuánto cuesta asistir al Festival del Vino Mexicano en Guadalajara?

Los boletos para formar parte de esta experiencia están disponibles en la página oficial de Boleto Móvil por un precio de 1 mil 870 pesos mexicanos, que incluyen:

Acceso general al festival

Copa Riedel con valor de $500 para degustación

Degustaciones

Catas guiadas

Conversatorios

Bolsa de recuerdo de manta

Las experiencias gastronómicas tienen un costo adicional y requieren reservación, ya que cuentan con cupo limitado. Entre ellas se encuentran:

Maridaje jalisciense: "El legado del maíz y el despertar vinícola en las tierras de Jalisco"

Esta experiencia de Fevino 2026 celebra la identidad de Jalisco al unir dos de sus grandes tesoros: el maíz y el vino. Bajo la visión del chef Jonathan Dávalos, el menú rinde homenaje a la milpa con la propuesta de su restaurante Decenizas.

Horario: 15:00 a 16:00 horas

Precio: $715

Maridaje norteño: “Baja Gold: tortilla de harina y vino, match perfecto desde Tijuana”

A cargo del chef José Figueroa, cuyo restaurante La Carmelita destaca en la Guía Michelin con el reconocimiento Bib Gourmand , esta experiencia eleva la clásica tortilla de harina al combinarla con vinos de Baja California, como los de Mogor Badan y Dominio de las Abejas.

Horario: 16:00 a 17:00 horas

Precio: $717

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El acceso al festival está limitado únicamente a personas mayores de edad . Si estás interesado, puedes adquirir tus entradas en el siguiente enlace: https://www.boletomovil.com/evento/festival-de-vino-mexicano-2026-04-25 .

Fevino 2026 se perfila como una oportunidad imperdible para disfrutar del vino mexicano en un ambiente relajado, descubrir nuevos sabores y vivir una experiencia distinta en el corazón de Guadalajara.

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