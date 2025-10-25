El Comité Técnico del Fondo para la Infraestructura Educativa de Jalisco aprobó en sesión extraordinaria una inversión superior a los 523 millones de pesos para la Universidad de Guadalajara (UdeG), destinados al arranque del proyecto de la Red de los Hospitales Civiles, así como al mejoramiento de infraestructura y equipamiento educativo.

Del total, 323 millones se aplicarán en 32 acciones de infraestructura, mientras que 200 millones se destinarán al Nuevo Hospital Civil “Dr. Juan I. Menchaca”, que operará bajo el modelo de Hospital-Escuela. La ejecución de las obras estará a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.

Este programa forma parte de la nueva política pública impulsada por el gobernador Pablo Lemus y la rectora de la UdeG, Karla Planter, con el objetivo de ampliar los servicios médicos en Jalisco y fortalecer la formación de profesionales de la salud. El convenio entre ambas instituciones establece que cada parte aportará 200 millones de pesos anuales durante el sexenio, con el fin de consolidar un sistema hospitalario universitario que opere en Guadalajara, Tonalá, Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, Colotlán y Ocotlán.

Durante la presentación del proyecto, Lemus destacó que la Red de Hospitales Civiles permitirá combinar la atención médica con la docencia y la investigación. “Vamos a invertir dos mil 400 millones de pesos entre ambos durante el sexenio. Este año iniciaremos con la ampliación del Hospital Civil de Oriente en Tonalá y la remodelación del Juan I. Menchaca. Y el próximo año, con la construcción del Hospital Civil de Puerto Vallarta. En 2027 comenzaremos el de Ciudad Guzmán. Con esta red ampliaremos los servicios gratuitos a los más de cuatro millones de jaliscienses sin seguridad social”, afirmó.

La red también integrará los centros comunitarios de salud en Colotlán y Ocotlán, con el fin de fortalecer la atención primaria y acercar los servicios a las comunidades rurales e indígenas.

Para la rectora Karla Planter, el proyecto tiene un profundo sentido histórico y social. “Los Hospitales Civiles son herederos del espíritu solidario de Fray Antonio Alcalde… y esta red extenderá ese legado a todas las regiones donde la UdeG forma profesionales de la salud. Es un proyecto que une educación, investigación y atención médica de calidad”.

El modelo Hospital-Escuela ha probado ser el más eficiente para vincular la teoría con la práctica. Estos espacios unen tres dimensiones: la atención médica, la formación profesional y la investigación aplicada.

La creación de la red también busca enfrentar el déficit nacional de médicos. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México debería tener cuatro médicos por cada mil habitantes, pero actualmente solo cuenta con dos.

Con los primeros recursos aprobados, la Red de Hospitales Civiles comienza su desarrollo como un proyecto emblemático que integrará salud, educación y desarrollo humano, consolidando a Jalisco como referente nacional en innovación médica y formación universitaria.

CT