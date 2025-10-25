La Secretaría de Cultura, a través del organismo Museos, Exposiciones y Galerías (MEG), preparó una programación especial para celebrar el Día de Muertos en Jalisco, que combina altares monumentales, arte popular y experiencias interactivas. La iniciativa busca mantener vivo el vínculo entre vivos y difuntos, además de acercar a las familias a tradiciones que trascienden generaciones.

Los recintos del MEG se vestirán con cempasúchil y papel picado para recibir a visitantes del 24 de octubre hasta finales de noviembre. La memoria, el color y las prácticas ancestrales marcarán la propuesta cultural.

El Museo Regional de la Cerámica, en San Pedro Tlaquepaque, inaugurará su altar el 24 de octubre a las 18:00 horas, en colaboración con la Cámara de Comercio local y Pueblos Mágicos. Permanecerá abierto al público hasta el 9 de noviembre, destacando oficios y tradiciones que dan identidad al corazón alfarero de Jalisco.

En Teuchitlán, el Centro Interpretativo Guachimontones exhibirá su altar del 26 de octubre al 9 de noviembre. Para el 2 de noviembre a las 11:00 horas ofrecerá el espectáculo ancestral “Lamento de Cihuacoatl”, que incluye una adaptación del juego de pelota nahual inspirado en la cosmovisión prehispánica sobre la muerte y el renacer.

El Museo Interpretativo del Paisaje Agavero y la Minería, en Magdalena, encenderá su altar el 28 de octubre a las 19:00 horas, manteniéndolo hasta el 2 de noviembre. En Guadalajara, el Museo de Artes Populares inaugurará su ofrenda el 29 de octubre a las 18:00 horas, disponible hasta el 9 de noviembre.

La propuesta más inmersiva se vivirá en JAPI Jalisco Paseo Interactivo, en Zapopan, donde tradición y tecnología se mezclan. El 24 de octubre abrirán las exposiciones temporales “Cartonería: una tradición viva” y “Entre calaveritas, oficios y colores”, disponibles hasta el 31 de noviembre con entrada libre. Además, un Altar Digital permitirá a los visitantes crear calaveritas y retratos para una ofrenda virtual colectiva, abierta del 24 de octubre al 30 de noviembre con boleto general.

La programación incluye microteatro y talleres los fines de semana, así como el estudio abierto “Entre saberes y memorias”, narraciones con kamishibai, actividades de divulgación con “Fauna cadavérica”, un taller literario “Luces del más allá” y la obra de microteatro “Poetizando hasta la muerte”, dedicada a los poetas jaliscienses Guadalupe Dueñas y Alberto Brambila.

La Secretaría de Cultura destacó que estas actividades refuerzan el sentido comunitario de una celebración que combina misticismo indígena y simbolismo religioso, preservando una tradición que ha trascendido siglos y busca atraer nuevos públicos sin perder su esencia.

Los museos invitan a las familias a recorrer los altares y participar en las propuestas culturales en Tlaquepaque, Teuchitlán, Magdalena, Guadalajara y Zapopan, para honrar a los ausentes a través de la memoria, el color y la tradición.

El Día de Muertos, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial por la Unesco, es una celebración donde el recuerdo se convierte en fiesta, y la presencia de los difuntos se honra con pan de muerto, velas y flores.

CT