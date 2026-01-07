Este miércoles, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dio a conocer que se suspenderá de manera temporal el suministro eléctrico en diversas comunidades del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, debido a trabajos de mantenimiento y mejora en la red.

Esta suspensión se realizará el próximo viernes 9 de enero de 2026, y está programado para realizarse en un horario de 10:00 a 18:00 horas, con una duración aproximada de ocho horas .

¿Qué zonas se verán afectadas?

Durante este periodo, el suministro será suspendido de manera temporal en las siguientes zonas:

Santa Rosa del Valle

La Piedrera, en el sector Referencia

La zona de la Nueva Carretera Chapala

El área del Aeropuerto Tonalcalli

Las Pintas de Abajo

Las Pintas

Las Pintitas

La CFE también contempla la afectación en la comunidad de La Esperanza, en su zona sur, y en la Primera Etapa de Santa Cruz del Valle .

De acuerdo con la Comisión, las labores consistirán en la instalación intercalada de postes con transición aérea, acciones que se llevarán a cabo en coordinación con la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. El objetivo de estos trabajos es optimizar la calidad y la continuidad del servicio eléctrico en la región .

Hasta el final de esta nota, la CFE no ha emitido ningún comunicado en redes sociales respecto a este corte en el suministro de energía eléctrica en Tlajomulco.

