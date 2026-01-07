Este miércoles, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dio a conocer que se suspenderá de manera temporal el suministro eléctrico en diversas comunidades del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, debido a trabajos de mantenimiento y mejora en la red.Esta suspensión se realizará el próximo viernes 9 de enero de 2026, y está programado para realizarse en un horario de 10:00 a 18:00 horas, con una duración aproximada de ocho horas.Durante este periodo, el suministro será suspendido de manera temporal en las siguientes zonas:La CFE también contempla la afectación en la comunidad de La Esperanza, en su zona sur, y en la Primera Etapa de Santa Cruz del Valle.De acuerdo con la Comisión, las labores consistirán en la instalación intercalada de postes con transición aérea, acciones que se llevarán a cabo en coordinación con la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. El objetivo de estos trabajos es optimizar la calidad y la continuidad del servicio eléctrico en la región.Hasta el final de esta nota, la CFE no ha emitido ningún comunicado en redes sociales respecto a este corte en el suministro de energía eléctrica en Tlajomulco. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF