Jalisco | CFE

¿Cuándo y a qué hora CFE cortará la luz en Tlajomulco?

Al menos nueve colonias de Tlajomulco se verán afectadas por este CERCANO corte; aquí los detalles

El motivo del corte de energía en Tlajomulco es la instalación intercalada de postes con transición aérea. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Este miércoles, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dio a conocer que se suspenderá de manera temporal el suministro eléctrico en diversas comunidades del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, debido a trabajos de mantenimiento y mejora en la red.

Esta suspensión se realizará el próximo viernes 9 de enero de 2026, y está programado para realizarse en un horario de 10:00 a 18:00 horas, con una duración aproximada de ocho horas.

¿Qué zonas se verán afectadas?

Durante este periodo, el suministro será suspendido de manera temporal en las siguientes zonas:

  • Santa Rosa del Valle
  • La Piedrera, en el sector Referencia
  • La zona de la Nueva Carretera Chapala
  • El área del Aeropuerto Tonalcalli
  • Las Pintas de Abajo
  • Las Pintas
  • Las Pintitas

La CFE también contempla la afectación en la comunidad de La Esperanza, en su zona sur, y en la Primera Etapa de Santa Cruz del Valle.

De acuerdo con la Comisión, las labores consistirán en la instalación intercalada de postes con transición aérea, acciones que se llevarán a cabo en coordinación con la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. El objetivo de estos trabajos es optimizar la calidad y la continuidad del servicio eléctrico en la región.

Hasta el final de esta nota, la CFE no ha emitido ningún comunicado en redes sociales respecto a este corte en el suministro de energía eléctrica en Tlajomulco. 

