Según el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), a las 8:00 am de este miércoles 07 de enero de 2026, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), reporta su calidad del aire algunas zonas como Buena, en otras como Regular, unas más como Mala y otras como Muy Mala.

Índice de la calidad por zonas:

Santa Margarita: 43 puntos IMECA

Santa Anita: 83 puntos IMECA

Las Pintas: 139 puntos IMECA

Miravalle: 116 puntos IMECA

Tlaquepaque: 79 puntos IMECA

Oblatos: 69 puntos IMECA

Santa Fe: 118 puntos IMECA

ESPECIAL / SEMADET

Afectaciones

Población en general:

Se pueden presentar daños a la salud.

Población sensible:

Pueden experimentar un agravamiento de asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o evento cardiovascular e incremento en la probabilidad de muerte prematura en personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y cardiaca.

Recomendaciones

Personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias y mayores de 60 años:

Es posible realizar actividades físicas en espacios interiores, siempre y cuando se trate de un espacio libre de humo de tabaco. Evita las actividades físicas vigorosas y moderadas, así como el tiempo de estancia al aire libre. Si presentas algún síntoma o molestia o tienes dudas, busca el consejo de tu médico. Infórmate sobre la evolución de la calidad del aire.

Menores de 12 años, personas gestantes y población en general:

Reduce las actividades físicas al aire libre y de preferencia realízalas en espacios interiores, siempre y cuando se trate de un espacio libre de humo de tabaco. Evita la actividad física vigorosa o prolongada al aire libre. Infórmate sobre la evolución de la calidad del aire.

