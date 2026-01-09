Natanael Cano obtiene suspensión provisional de orden de arresto

El cantante sonorense Natanael Cano obtuvo una suspensión provisional que impide su detención en Sonora, luego de que su defensa presentara un juicio de amparo. La medida fue concedida por una jueza del Juzgado Primero de Distrito en Sonora, con lo cual se protege la libertad del artista mientras se revisa un proceso iniciado el pasado 31 de diciembre.

Hasta el momento solo se ha difundido que una orden de arresto fue emitida por un juez penal local de Sonora, sin que se especifiquen públicamente cuáles son los motivos específicos que la originaron. Cano ha pasado por varias situaciones polémicas ante las autoridades sonorenses, sin embargo, esta orden de arresto tendría una emisión por hechos recientes.

Pese a la suspensión, Natanael Cano deberá acatar medidas cautelares si se agenda una audiencia inicial relacionada con el proceso penal. Algunas de ellas podrían ser la obligación de firmar periódicamente en el juzgado o la prohibición de salir del país. Esto, una vez que termine la suspensión provisional del amparo. Para ello, el juzgado federal deberá resolver si otorga el amparo de manera definitiva.

Por otro lado, si la orden de aprehensión estuviese relacionada con un delito que, por ley, exige prisión preventiva oficiosa, la suspensión solo permite que Natanael no sea encarcelado por autoridades de Sonora. Sin embargo, en caso de ser detenido, quedaría bajo la custodia y supervisión del juzgado de distrito federal.

Una polémica más de Natanael Cano

Natanael Cano se ha visto involucrado en varias controversias judiciales a lo largo de su exitosa carrera musical. Entre ellas se encuentra:

La detención por conducir en exceso de velocidad. En ese mismo video, el artista ofreción dinero a los agentes para evitar la sanción, por lo que fue señalado de cohecho.

Estacionar su automóvil en espacios reservados para personas con discapacidad

