Los rojinegros del Atlas se enfrentan a un nuevo reto que demandará su máximo esfuerzo. Más allá de la incertidumbre que envuelve a la escuadra tapatía por la venta que aún no se concreta, este nuevo torneo que está por iniciar representa una oportunidad para reivindicarse y dar muestra de la mejora que consiguió a lo largo de la pretemporada.

En conferencia de prensa que se realizó este jueves, Aníbal Fájer, presidente de Atlas FC, y Diego Cocca, director técnico del equipo rojinegro, hicieron énfasis en que la Academia está en proceso de construcción y que mientras el mercado de fichajes esté abierto, puede haber más movimientos. Destacaron que, tanto Rodrigo Schlegel como Manuel Capasso ya quedaron registrados ante la Liga MX y podrán jugar desde este viernes cuando Atlas debute en el Clausura 2026 contra Puebla en el Estadio Jalisco.

“El trámite necesario para el registro ante la Liga ya fue concluido, por lo cual contaremos con ambos jugadores (Schlegel y Capasso). Trajimos lo más temprano posible a los refuerzos para que hicieran una buena pretemporada. Creo que, uno de los recursos más importantes que podemos darle a Diego y su cuerpo técnico es el tiempo para que puedan preparar al equipo. Como siempre lo hemos dicho, mientras el mercado esté abierto, puede haber movimientos”, comentó el presidente.

“Era muy importante para nosotros reforzar la defensa, por eso trajimos a Manu y a Rodrigo. Estamos construyendo un equipo, entonces trabajamos en la parte física, táctica, técnica, estratégica, en la mentalidad y realmente el esfuerzo de los jugadores ha sido muy bueno. Tenemos por delante un desafío muy importante, un torneo en el cual va a ser muy exigente, en una semana vamos a jugar tres partidos, van a ser nueve puntos por semana. Cada partido para nosotros va a ser una final”, señaló Cocca.

Se despejan dudas

El presidente de los rojinegros también aprovechó para aclarar un par de temas que se mantenían con la incógnita, como la posible salida de Matheus Dória y la venta obligada del club rojinegro.

“Respecto a Dória, nosotros hemos llegado a un acuerdo en el cual él está buscando una oportunidad con algún club que no es Atlas. En cuanto encuentre esa oportunidad seguramente se podrá dar noticias.”

“La venta del equipo es un tema que no ocupa la agenda ni de mi persona, ni de Diego, ni de nadie dentro del club. Se tiene un grupo específico de personas que están enfocadas en cuanto a la transacción y nosotros no tenemos nada en la cabeza más que el Clausura 2026 y tratar de hacer un buen torneo”, enfatizó Aníbal.

