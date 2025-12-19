Ferias por la paz en Tlaquepaque benefician a 41 mil ciudadanos

El programa "Ferias por la Paz", impulsado por la Secretaría de Gobernación del Gobierno de México, brindó atención a 41 mil personas durante los últimos cuatro meses de 2025. Esta iniciativa, que arrancó el pasado 5 de septiembre, se concentró en 14 colonias prioritarias de San Pedro Tlaquepaque, como parte de una estrategia para fortalecer el tejido social y prevenir conductas antisociales.

Te puede interesar: Activan contingencia atmosférica en una estación del AMG

Además de la atención directa en las ferias, se realizaron visitas a 3 mil 600 domicilios con el fin de aplicar encuestas y diagnosticar problemáticas específicas. Estas visitas permitieron canalizar apoyos de manera directa a las familias y comunidades más vulnerables del municipio. El programa cuenta con la participación de 36 dependencias de los tres órdenes de gobierno, trabajando de manera coordinada.

La alcaldesa de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, estuvo presente en la última jornada del año, llevada a cabo en la colonia Guayabitos, ubicada en la zona del Cerro del Cuatro. La funcionaria destacó la relevancia de las ferias como una estrategia humanista.

CORTESÍA

Pérez Segura enfatizó que el enfoque del programa es atender las causas profundas de la violencia a través de la colaboración entre autoridades y la ciudadanía. Este esfuerzo conjunto busca promover entornos más seguros y acercar servicios esenciales, así como actividades culturales a las zonas más necesitadas del municipio.

La construcción de la paz es una responsabilidad compartida, afirmó la presidenta municipal, subrayando que iniciativas como esta permiten sumar voluntades para generar respuestas conjuntas que beneficien a la comunidad. Se trata de un reto continuo, pero con avances importantes.

Estrategias para la construcción de la paz en Tlaquepaque

La alcaldesa Laura Imelda Pérez Segura señaló que es fundamental recuperar espacios públicos para las nuevas generaciones, acercar servicios y ofrecer una mano amiga a quienes lo necesitan. La paz, según sus palabras, no se edifica en solitario, sino que requiere del compromiso de todos los involucrados.

La edil también mencionó una reducción de delitos en el municipio, lo cual atribuyó al fortalecimiento de la corporación policial y a la mejora de las condiciones laborales de sus integrantes. Sin embargo, advirtió sobre el riesgo de abandono de los espacios públicos, ya que esto puede propiciar actividades indeseables.

El regidor Mario Arturo Martínez Sevilla detalló el proceso de atención, que implica un trabajo intensivo de una semana en cada colonia prioritaria. Durante este periodo, se elabora un diagnóstico social mediante encuestas para identificar los tipos de violencia presentes en la comunidad.

CORTESÍA

Este enfoque permite brindar atención focalizada y acercar una variedad de servicios a la población. Entre las colonias beneficiadas se encuentran San Martín de las Flores, El Morito, Cerro del Cuatro, El Verde y Guayabitos, donde el programa continuará en 2026.

También puedes leer: Entregan patrullas y equipo táctico a la Policía de Guadalajara

Las "Ferias por la Paz" se consolidan así como una estrategia sostenida de prevención y reconstrucción social en San Pedro Tlaquepaque. La meta es mantener la atención integral en las zonas vulnerables y seguir fortaleciendo la participación ciudadana.

Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP