Entregan patrullas y equipo táctico a la Policía de Guadalajara

En una ceremonia encabezada por la presidenta de Guadalajara, Vero Delgadillo, la Comisaría de Seguridad Ciudadana recibió nuevos vehículos y equipamiento con los que se reforzará la vigilancia en las calles.

Como parte del compromiso de dignificar la labor policial y ofrecer una corporación más cercana a la ciudadanía, la Comisaría de Guadalajara recibió de manos de la presidenta 26 camionetas tipo pick up de doble cabina, 12 bicicletas eléctricas, ocho cuatrimotos, dos drones térmicos, 350 radios y 350 baterías extra para radio. La inversión del equipo entregado fue de 62 millones 875 mil 685.76 pesos.

“Para nosotros, la seguridad no solo se trata de policías y patrullas, se trata de un esquema integral que atiende a las personas”, afirmó.

Herramientas para la Policía de Guadalajara

El primer pilar del Gobierno, recordó, tiene que ver con la proximidad y las herramientas para la Policía y todo el equipo encargado de la seguridad de Guadalajara.

“Estamos entregando esas herramientas porque también nos ayuda a construir proximidad de la mano con los liderazgos vecinales”, subrayó.

Vero Delgadillo anticipó que en enero se realizará la entrega de más equipo, con el objetivo de seguir fortaleciendo la seguridad en la ciudad.

Además, se continuará reforzando áreas como los servicios públicos y de limpieza, los cuales contribuyen positivamente a mejorar la percepción de seguridad, así como a disminuir los índices delictivos.

“Para el próximo año, en este rubro estamos haciendo un incremento que dará un total de 4 mil 800 millones de pesos destinados a cuidar nuestro espacio público de calidad”, apuntó.

El equipo fue adquirido por el Gobierno de Guadalajara con una inversión de 62 millones 875 mil 685.76 pesos, provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun).

La entrega es clave para el cuidado de la ciudad

El Comisario General de la Policía de Guadalajara, Ismael Ramírez Méndez, señaló que esta entrega es clave para mantener una corporación cercana, con mayor presencia en las calles y lista para responder ante cualquier emergencia.

“En esta Guadalajara y en este gobierno, hablar de la policía también es hablar de cuidado (…). Los vehículos son importantes para hacer nuestro trabajo y cuidar de nuestra ciudad. Puedo decir que la Guadalajara que estamos construyendo se fortalece en seguridad, en presencia y en proximidad ciudadana”, enfatizó Ramírez Méndez.

De igual forma, el Comisario General destacó algunos de los resultados obtenidos durante la administración, los cuales se han logrado gracias al trabajo coordinado con los tres órdenes de Gobierno: Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Jalisco y la Fiscalía del Estado, entre otras instituciones.

“Logramos reducir en un 26% los delitos de alto impacto; desarticulamos 37 bandas delictivas con la detención de 120 personas que ya están vinculadas a proceso (…). Sabemos que el reto no es menor, pero nuestro compromiso es claro: cuidar de Guadalajara todos los días”, concluyó.

El evento contó con la presencia del Coordinador General Estratégico de Seguridad del Estado de Jalisco, Roberto Alarcón Estrada; el Comisario General de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, Ismael Ramírez Méndez; el Coordinador Estatal de la Guardia Nacional, Antonio Hernández Tejeda; el Jefe de Gabinete del Gobierno de Guadalajara, Bernardo Fernández Labastida; el Secretario General del Ayuntamiento de Guadalajara, Manuel Romo Parra, entre otros funcionarios.

