Destacan participación del Secretario de Educación en Cátedra Guillermo Cosío Vidaurri

El secretario de Educación del Gobierno del Estado, Juan Carlos Flores Miramontes, impartió esta tarde la conferencia magistral "La Formación del Carácter" en la Cátedra Guillermo Cosío Vidaurri.

Salvador Cosío, secretario de la Cátedra Guillermo Cosío Vidaurri, destacó la presencia del secretario de educación quien se suma a otros personajes que han participado en esta cátedra.

Destacó que la asociación civil está conformada por más de 250 personas que tienen inquietud por generar cultura, análisis de diversos temas como la problemática social y económica del estado.

La Cátedra Guillermo Cosío Vidaurri se inauguró el año pasado por el político Mariano Palacios Alcocer y con comentarios del exsecretario general de Gobierno de Jalisco, Enrique Ibarra Pedroza.

También ha participado personajes como José Medina Mora, expresidente del Coparmex y próximo presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

Posteriormente estuvieron magistrados de circuito quienes hablaron de la reforma al Poder Judicial.

Recientemente en el aniversario del natalicio de Guillermo Cosío Vidaurri estuvieron una serie de personas quienes hablaron de la vida y obra del político quien fuera gobernador de Jalisco.

"Buscamos generar una conciencia y una necesidad de estar atentos a lo que pasa, es plural, apartidista, participa gente de diferentes afiliaciones, familiares, amigos y jóvenes que se han venido incorporando recientemente", dijo Salvador Cosío.

Durante la conferencia en el marco de la Cátedra Guillermo Cosío Vidaurri realizada en el patio central de la Cámara de Comercio de Guadalajara asistieron alrededor de 200 personas.

