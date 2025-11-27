MC rechaza renuncia de Gertz; advierten que va en contra de la Ley General de la FGR

Tras la carta que presentó el ex fiscal de la República, Alejandro Gertz Manero, ante el Senado, la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara alta rechazó su renuncia debido a que el motivo de la misma no indica una causa grave, como lo marca la Ley General de la Fiscalía General de la República. El coordinador de los legisladores emecistas, Clemente Castañeda, advirtió que su separación del cargo va en contra de los estatutos que establece este marco normativo.

"La ley establece con absoluta claridad que el Senado puede aceptar la renuncia del titular de la Fiscalía General de la República sólo por una causa grave, como algo que lo inhabilite física y mentalmente. Sin embargo, la razón que expone en su carta el fiscal Gertz, que fue propuesto para ser embajador en un país amigo, no es una causa grave. Por eso, desde Movimiento Ciudadano rechazamos su renuncia", dijo.

El legislador tapatío reconoció que la Fiscalía es una institución "pilar" del Estado mexicano. Señaló que Movimiento Ciudadano buscará que la dependencia cuente con todas las herramientas para realizar su labor. "Como fuerza socialdemócrata creemos en la ley, firmemente en la ley. Creemos en la Constitución y en el estado de derecho, y a este Senado de la República eso es lo que le corresponde velar".

Alertó que aceptar la renuncia compromete la autonomía de la Fiscalía y atenta contra el respeto al orden jurídico e independencia de las instituciones. El senador calificó como causa no grave la razón que Gertz Manero dio para separarse de su cargo, pues sólo se justificaría si cometió un ilícito que dañe la autoridad moral, cometer violaciones graves en contra de la Constitución y estar incapacitado mental o físicamente.

"Intercambiar tareas de servicio público, o aspirar a ser embajador, no puede considerarse como una causa grave […]. La existencia de estos candados legales, de lo que ya está en la ley, no son una mera formalidad: son blindajes de una institución cuando hay amenazas sobre su autonomía y sobre su independencia, o intentos de control político. Por eso mismo, el Senado de la República debe garantizar que la permanencia en el cargo no quede sujeta a motivaciones distintas más que la de garantizar la aplicación de la justicia en México", concluyó.

YC